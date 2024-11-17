AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Güneysu Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'nin her alanına mühür ve damga vurduk. İlgilenmediğimiz, elimizin uzanmadığı, hizmet götürmediğimiz hiçbir nokta bırakmadık." dedi.

Yazıcı, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türk milletinin aileye önem verdiğini söyledi.

Ailenin toplumun en temel ünitesi olduğunu belirten Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bir de siyasi ailemiz var. İşte o ailenin ismi AK Parti. Dolayısıyla AK Parti çatısı altında 14 Ağustos 2001'den bu yana liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki sosyo ekonomik engelleri ortadan kaldırmak ve hayat standardını yükseltmek amacıyla bir araya gelmiş erdemli kadrolarız. Bunun kıymetini, anlamını unutmadan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlardır, lideri tartışılmaz ama en büyük gücü teşkilatlarıdır. Teşkilatın en büyük gücü de birlik ve bütünlüğüdür. "

Yazıcı, kongrelerin önemine işaret ederek, "İşte kongrelerde bunların muhasebesini yapıyor, yapmamız gerekli işleri gözden geçiriyor, kadrolarımızı dinlenmeye alıyor, takviye ederek hedeflere doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Gerçekten liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'nin her alanına mühür ve damga vurduk. İlgilenmediğimiz, elimizin uzanmadığı, hizmet götürmediğimiz hiçbir nokta bırakmadık. Bu bir siyaset tarzıdır çünkü değerli kardeşlerim, siyaset değerler üzerinden değil, siyasi rekabet projeler üzerinde yapılır. Siyasi partiler rekabeti projeler üzerinde yürütmek lazım. Değerler hepimizindir. Biz bunu kurumsal bir hale getirdik." diye konuştu.

"Biz değerleri tartışmayalım diyoruz"

"Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak"ın da önemine işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Elbette ki bu umdeler, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet sadece AK Partililerin sloganı, simgesi değildir. 85 milyonundur. Bu anlamda bunun altını çiziyorum. Tek millet derken kimlik vurgusu yapmıyoruz, mezhep nitelemesi öne sürmüyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her biri etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, kümülatif ismi olarak ifade ediyoruz. Bu toplumumuzun güçlenmesi ve geleceğimizin güçlü bir şekilde devam etmesi bakımından hayati derecede önemli, işte bu değerdir. Biz değerleri tartışmayalım diyoruz.

Gene 'tek bayrak' derken 786 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde hiç kimsenin ama hiç kimsenin kırmızı beyaz, hilal ve yıldızdan oluşan bu güzel bayrağımızın dışında herhangi bir paçavrayı bayrak diye sallamasına asla müsaade etmeyiz çünkü bu 85 milyonun bayrağı. Devlet tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devleti millet inşa etti. Millet devlete görev verir. Devletin hakkı olmaz, devletin ödevleri ve görevleri vardır. Hak insanlara ait, bireye ait, kişiye ait ve millet dediğimiz tarihi ile kültürel mirasıyla örf adetleriyle inançlarıyla bir araya gelmiş, millet şeklinde nitelenenmiş bu topluluk, güvenliğini sağlamak, hak ve hukukunu korumak, adaleti tevzi etmek için devleti inşa eder, devlete ödev ve görev verir. Dolayısıyla devletin hakkı yok, devletin ödevi var, görevi var, hak insanlara ait. Dolayısıyla devlet de 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin devleti, bayrak zaten hepimizin onu söyledik, ifade ettik. Bunlar üzerine siyaset yapmamalıyız, projeler üzerine rekabeti yürütmeliyiz."

"Bu millet 22 yıldır AK Parti kadrolarına emaneti teslim ve tevdi etti"

Yazıcı, "Bu anlamda bir değerlendirme yaptığınızda Türkiye'de gerek yerel seçim olsun, gerek genel seçim olsun, milletin önüne sorunlarını çözecek, çözüm üretecek, bir vizyon ortaya koyacak AK Parti dışında başka bir parti var mı? İşte bunun kavgası arkadaşlar. Bunun mücadelesi. Fark bu. AK Parti'deki fark bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yola çıkışlarının 22. yılını, 3 Kasım'da geride bıraktıklarını aktaran Yazıcı, "22 yıl. Bu millet 22 yıldır yapılan genel ve yerel seçimde AK Parti kadrolarına emaneti teslim ve tevdi etti ve biz de hiçbir ayrım yapmadan, proje ayrımı yapmadan, kapının arkasına sorunları itmeden, ötelemeden hepsini gündeme aldık, sıralama yaptık, planlama yaptık, öncelikleri belirledik, kaynaklarımızı tahsis etmek suretiyle o günkü Türkiye'yi aldık bugüne taşıdık." dedi.

Tek aday Gökhan Yıldız'ın yeni ilçe başkanı seçildiği programda, AK Parti Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile eski AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı da konuşma yaptı.