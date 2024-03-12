AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye'de cami açılışına katıldı. Yazıcı, "Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız" dedi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tatlı Su Mahallesi'nde bulunan Hoca Esma Aker Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.
"Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız"
Açılışta konuşan Yazıcı, "Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız. Dolayısıyla, egemenlik sizin, ülke hepimizin. Egemenlik hakkınızı kullanın, iş yapacak, iş üretecek ve vizyonu olacak kişileri, kadroları ve ekipleri yetkilendirirsiniz. Yürü dersiniz ve öbür seçimde de denetlersiniz. Dolayısıyla, 31 Martta gerçekleşecek seçimlerde İnşallah milletimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
" İstanbul'u muradına erdireceğiz"
31 Mart seçimlerine değinen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu minareler bu kubbeler olduğu sürece İnşallah bu ülkemiz ilelebet Müslüman ülke olarak daim olacaktır. Tabii ki gençlerimizle birlikte. 31 Martta önümüzde seçimler var, İnşallah Türkiye'miz ve İstanbul'umuz için ve Ümraniye için hayırlı olsun diyorum. İstanbul'u muradına erdireceğiz diyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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