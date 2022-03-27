AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak" dedi.

Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova'ya gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partilere ve vatandaşlara seslendi. Coşkulu karşılama nedeniyle Yalova Teşkilatı'na teşekkür eden Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Dün Tokat Hava Limanı açılışına katıldıklarını dile getiren Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceği işleri günlük hayatın akışı içinde yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partisi sayesinde büyük işlerin başarıldığını anlatan Kandemir, "Bakın şimdi Yalova'ya AK Parti belediyesinin eli değdi. Yalova bir başka güzel oldu değil mi?" dedi.

"İstikametimiz milletin bize gösterdiği istikamet"

2023 yılının haziran ayında genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Bizler AK Parti'de siyaset yapanlar gönlü geniş insanlarız. AK Parti siyaseti kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bu millete hizmet etmek, bu milletin gösterdiği istikamete koşmanın adıdır bizim için. Bizim tabelamızın altında birlik, beraberlik kardeşlik vardır. Bizim tabelamızın altında hizmet vardır, millete sadakat vardır. Biz başkaları gibi istikametini başka başkentlerden kulağına üflenen cümlelerle, ilhamlarla oluşturmayız. Bizim ilhamımız tarihimiz, gücümüz milletimiz. İstikametimiz milletin bize gösterdiği istikamet. Her haneye gideceğiz konuk olacağız. Her gönülle talibiz. Büyük işler başardık, başaracağız"

"Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak"

Dünyada ekonomik bir krizin yaşandığını ifade eden Kandemir, milletin karşısına müjdeli haberlerle çıkacaklarına vurgu yaparak, "Dünya başkanımız söyledi. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biliyoruz hayat pahalılığı var. Biliyoruz bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah'a hamdolsun. Bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah'ın izniyle bu seçime hazırlanacağız bir yandan ama müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye'nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evvel Allah bizim sırtımız yere gelmez" dedi.

"Bunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın"

Tüm dünyanın Türkiye'yi gıptayla takip ettiğini söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına dikkati çekti. Muhalefeti eleştiren Kandemir, "Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?" ifadesini kullandı.

Yalova 2023 seçimlerinde AK Parti'nin büyük başarı elde edeceğini sözlerine ekleyen Kandemir, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Yalova'ya davet edeceklerini söyledi.

İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Milletvekili Meliha Akyol da Kandemir'e Yalova'ya teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Ardından İl Başkanlığı binasında Yalova 3 Kademe İl Yönetimi ve İlçe Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Programa İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Marmara Koordinatörü Necati Karagöz, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı. - YALOVA