AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den muhalefete eleştiri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:
"Milletin aklı ve vicdanı hesaplarını, planlarını bozacak"
ÇORUM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi HDP. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler. Alttan bazen görünür, bazen görünmez şekilde acaba ne yapabiliriniz hesaplarını yapıyorlar. İnanıyorum ki başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de milletin aklı ve vicdanı bunların hesaplarını, planlarını bozacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Çorum'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Kandemir, burada 6'lı masa, CHP ve DEM partisini eleştirdi. 14 Mayıs öncesinde bir masanın etrafında oturanlar, birbirlerine milletin dertlerini konuşarak, milletin meselelerini o masaya getirerek bir ara olmadıklarını ve bir arada durmadıklarını ifade eden Kandemir, "Onlar acaba hangimiz hangi makamı alacak diye bir pazarlığa tutuştular. 14 Mayıs'ta millet terörün temsilcileriyle kol kola girenlere 'dur' dedi. Biz sizin niyetini görüyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz. 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı'nda o masayı bozdu. Planları bozdu. ve Türkiye yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılına damgasını vuracak kadrolarla girdi" diye konuştu.
"Bunlarda bir şey değişti mi? Bunlarda bir şey değişmedi" diyen Kandemir, "Hatırlayın şehitlerimizin olduğu gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm siyasi partilerin temsilcileri bir ara geldiler, teröre lanet bildirgesinin altına imza attılar. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi HDP. Şimdi bunlar el ele, kol kola yine bir araya geldiler. Alttan bazen görünür, bazen görünmez şekilde acaba ne yapabiliriniz hesaplarını yapıyorlar. İnanıyorum ki başta Çorum'dan olmak üzere tüm Türkiye'de milletin aklı ve vicdanı bunların hesaplarını, planlarını bozacak. İnanıyorum ki CHP'ye gönül veren, memleketini seven, bayrağına aşık CHP'li seçmen de bunların planlarını bozacak gelecek Cumhur İttifakı'nın değer birlikteliğinin yanında duracak bize verecek, şu şehirleri imar ederken biz imar ederken hangi heyecanla yaklaşıyorsak şehre insana bize destek olacak. Yanımızda duracak. Tüm Türkiye'de cumhur ittifakının bayrağı dalgalanacak" şeklinde konuştu.
Kandemir'in konuşmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, MHP, BBP il başkanları ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.
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