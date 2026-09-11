AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kırşehir'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, " Türkiye Yüzyılı'nı bir slogan olarak değil, ekonomiden savunmaya, eğitimden teknolojiye, sosyal politikalardan dış politikaya kadar her alanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa süreci olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın yeni döneminde de temel amaç tam olarak budur." dedi.

Kaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin milletle arasına mesafe koyan bir siyaset olmadığını söyledi.

Siyasetlerinin yerinin sokak, mahalle, çarşı, pazar ve vatandaşın evi olduğunu ifade eden Kaya, partinin 25'inci yaşını 14 Ağustos'ta büyük bir gururla kutladıklarını dile getirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya, çeyrek asır önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan kutlu yürüyüşün yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ve dünyanın seyrine tesir eden büyük bir siyasi harekete dönüştüğünü belirtti.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'nin önünde çok daha büyük bir ufuk var. Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'te kullandığı o güçlü ifadeyle 'Atımızın kuyruğunu bağladık.' Artık hedefe daha kararlı yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı bir slogan olarak değil, ekonomiden savunmaya, eğitimden teknolojiye, sosyal politikalardan dış politikaya kadar her alanda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa süreci olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın yeni döneminde de temel amaç tam olarak budur."

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesi ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla sürecin ilerlediğini ifade eden Kaya, terörle mücadelede şehitlerin aziz hatırasını incitecek, gazilerin hukukunu zedeleyecek hiçbir adım atmadıklarını ve atmayacaklarını vurguladı.

"Bu süreç aynı zamanda kardeşlik siyasetinin zaferidir"

Kaya, devletin yapısı, egemenlik hakları ve kırmızı çizgilerinin tartışmaya açık olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye, terörle mücadeleden vazgeçmenin değil, yarım asırdır milletimizin enerjisini tüketen terörü bütün unsurlarıyla tarihe gömmenin adıdır. Bu süreç aynı zamanda kardeşlik siyasetinin zaferidir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkes'iyle 86 milyonun aynı bayrağın altında ortak bir geleceğe yürümesidir. Genel Merkezimizin ortak söylem notunda da özellikle vurgulandığı üzere, bu süreçte merkezimize almamız gereken kavramlar kardeşlik ve milli dayanışmadır. Biz istiyoruz ki artık hiçbir anne evladının ardından gözyaşı dökmesin. Hiçbir çocuk terörün gölgesinde büyümesin. Bu ülkenin kaynakları teröre değil, okula, hastaneye, üretime, teknolojiye, yatırıma ve gençlerin geleceğine harcansın. Nitekim hazırlanan ortak söylem belgesinde Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığı, teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim ve kalkınmaya yönelmesi anlamına geldiği özellikle ifade edilmektedir."

Milletin her ferdini dinlemeyi sürdüreceklerini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim siyasetimiz yüzde 50'nin, 60'ın değil, Türkiye'nin yüzde 100'ünün siyasetidir. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın saha anlayışı da toplumun tamamına ulaşma hedefi üzerine kurulmuştur. Kırşehir'den aldığımız her talebi Ankara'ya taşıyacağız. Her ilçemizin, her mahallemizin, her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kaya, farklı partilerden AK Parti'ye geçenlere rozetlerini taktı.

Şehit aileleri ile bir araya geldi

Programın ardından Kırşehir Öğretmenevinde şehit aileleriyle bir araya gelen Kaya, onların talep ve görüşlerini dinledi.

Şehit yakınlarının baş tacı olduğunu ve onlara gönülden hizmet ettiklerini vurgulayan Kaya, AK Parti'nin tüm kadrolarının 81 ildeki şehit yakınlarının her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hassas bir coğrafyada zorlu bir süreçten geçtiğini, hemen yanı başında savaşların yaşandığını anımsatan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hem insani hem de vicdani olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Kaya, ülkenin yaklaşık 50 yıldır terörden çok çektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Zorlu bir süreçte siz kıymetli şehit yakınlarımızın bizlere olan desteği bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın bu sürecin başından beri hep söylediği söz şu, 'Şehitlerimizin yakınlarını incitecek en ufak bir davranış içinde olmayacağız.' Siz değerli şehit yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız, şehitlerimizin kıymetli evlatları, şunu bilin ki Cumhurbaşkanımız sizlerin bu hakkını korumak için bu ülkede hep mücadele etmiş bir lider. Bu süreci de Türkiye'nin geleceği için evlatlarımızın, annelerimizin bir daha gözyaşı dökmemesi için, topraklarımızın huzurunun artması, ülkemizin güçlenmesi için başlattık ve sürdürüyoruz. Zorlu bir süreçte şehit yakınlarımızın yanımızda olması, şehit yakınlarımızın kıymetli desteği bizim için çok çok önemli. Önce Terörsüz Türkiye, sonra da inşallah terörden tamamen arındırılmış, terörsüz bölge hedefiyle Türkiye'nin gücüne güç katmayı hedefliyoruz."

Programları kapsamında, Vali Murat Sefa Demiryürek ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'le bir araya gelen Kaya, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.