AK Parti'li Şen: AK Parti'mizin oyu yüzde 41 - Son Dakika
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AK Parti'li Şen: AK Parti'mizin oyu yüzde 41

12.10.2022 15:04
AK Parti'li Şen: AK Parti'mizin oyu yüzde 41

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "AK Parti'mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "AK Parti'mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile birlikte, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından genel merkezde düzenlenen 'Genç Liderler Okulu Eğitim Programı'nda 81 ilin gençlik kolları başkanları ve partililer ile bir araya geldi. Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin her daim gençlere önem verdiğini vurgulayarak, "Tabii, Mustafa Şen'i görünce 'acaba bizim partinin oyları ne durumda' diye hepinizin aklından geçiyor; çünkü şimdiye kadar karşılaşıp da bana bu soruyu sormamış hiçbir Allah kuluyla karşılaşmadım. Öyleyse diyeyim; AK Parti'mizin oyları ekim ayı itibarıyla yüzde 41. Küsuru da var. Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyorum. Yüzde 41 oy oranındayız. Birkaç puan farkla da gençlik oyları geliyor. Yani gençlerden aldığımız oylar partimizin ana oyunun birkaç puan gerisinde. Şimdi şuradan baktığımızda sizin sadece üye sayınız diğer partilerin toplamının üye sayılarından fazla. Gençlik kollarımızın üye sayısı pek çok partinin toplam üye sayısından fazla" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Şen: AK Parti'mizin oyu yüzde 41 - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Şen: AK Parti'mizin oyu yüzde 41 - Son Dakika
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