Nihat Zeybekci: Yerel Seçimlerden Gerekli Dersleri Aldık - Son Dakika
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Politika

Nihat Zeybekci: Yerel Seçimlerden Gerekli Dersleri Aldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yerel seçim sonuçlarından gerekli dersleri aldıklarını açıkladı. Denizli'de gerçekleştirilen toplantıda, partinin önemli projelerine ve kente kazandırılan hizmetlere vurgu yaptı. Zeybekci, belediyenin durumunu eleştirirken, geçmişteki hatalardan ders çıkarmak gerektiğini belirtti. Denizli sevdası ile hareket edeceklerini, birlikte çalışarak güçlü bir gelecek inşa edeceklerini ifade etti.

02.09.2024 16:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yerel seçim sonuçlarından gerekli dersleri aldıklarını bildirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Zeybekci'nin katılımıyla Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeybekci, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Denizli'de de önemli projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kente kazandırılan hizmetler hakkında konuşan Nihat Zeybekci, şunları kaydetti:

"Her eseri biz yaptık. Bütün hastaneleri, bütün yüksekokulları biz yaptık. 25 binin üzerinde TOKİ yaptık. Honaz Tüneli'ni yaptık, çevre yollarını yaptık, üniversite hastanesini yaptık, adliyeleri yaptık, duble yolları yaptık. Bu şehirdeki bütün parkları biz yaptık. Bu şehirdeki bütün kapalı spor salonlarını biz yaptık. Bu şehrin barajlarını, tünellerini biz yaptık, siz yaptınız. Onun için bu şehrin sokaklarında başı dik alnı açık, alımlı çalımlı gezecek olan bir tek parti vardır. O da AK Parti'dir ve sizlersiniz."

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yapılan bir yanlış varsa hesabını vermeye hazır olduklarını vurgulayan Zeybekci, kasası ekside olan ipoteklerle banka kredisi ödenen bir belediye devraldıklarını hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satışta olmasını eleştirdi.

Yerel seçimlerde milletin mesajının iyi okunması gerektiğini belirten Zeybekci, "Yeniden omuz omuza, sırt sırta birlikte olacağız. Geçmişte her ne yaşandı ise onların her birini bir daha asla aklımıza gelmeyecek şekilde ortadan kaldıracağız. Ne için? Denizli sevdası, memleket sevdası, Allah rızası için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Nihat Zeybekci: Yerel Seçimlerden Gerekli Dersleri Aldık - Son Dakika

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