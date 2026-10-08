AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken Burdur'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Savunma sanayimizdeki her başarıyı kaygıyla takip edenler olacaktır. Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye kendi yolunda yürümeye, gücüne güç katmaya ve dünya siyasetindeki ağırlığını artırmaya kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Öğütken, Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Öğütken, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli adımlarından birinin Terörsüz Türkiye olacağını, bu hedefte de önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açılacağına inandığını dile getiren Öğütken, "Terörsüz Türkiye, daha fazla huzur, daha güçlü kardeşlik ve daha güçlü bir Türkiye demektir. Çünkü biz biliyoruz ki huzurun olduğu yerde yatırım olur, üretim artar, istihdam artar, kalkınma hızlanır. Bugün attığımız adımlar, sadece bugünü değil, Türkiye'nin yarınlarını da ilgilendiriyor. İnşallah terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanında yeni bir kalkınma ve büyüme dönemi hep birlikte başlayacaktır." diye konuştu.

Öğütken, dünyanın kritik dönemlerden geçtiğini, etrafında savaşlar olduğunu vurgulayarak, insanlığın vicdanını yaralayan büyük acılar yaşandığını belirtti.

Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a kadar geniş bir coğrafyada masum insanların gözyaşına şahit olunduğunu anlatan Öğütken, şöyle devam etti:

"Böylesine çalkantılı bir dönemde hamdolsun dimdik duran, diplomaside sözü dinlenen, masada ağırlığı hissedilen, bugün savunma sanayinde destan yazan, bölgesinde istikrarın teminatı olan bir Türkiye var. Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, tecrübeli kadrolarımızın gayreti ve aziz milletimizin desteğiyle gerçekleşmektedir. Elbette Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar olacaktır. Savunma sanayimizdeki her başarıyı kaygıyla takip edenler olacaktır. Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye kendi yolunda yürümeye, gücüne güç katmaya ve dünya siyasetindeki ağırlığını artırmaya kararlılıkla devam edecektir."

"İzmir bundan sonra sahipsiz olmayacak"

2025 yılında mal ve hizmet ihracatının 396 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurgulayan Öğütken, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu ve aynı zamanda son 23 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyen ender ülkelerden olduğu bilgisini paylaştı.

Öğütken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasından bahsederek, "Kendisine hoş geldin diyoruz. Siyasetin temel amacı millete hizmet etmektir. İnşallah bizimle beraber millete hizmet edecek. Önemli olan bundan sonra İzmir için merkezi hükümetle birlikte belediye arasında güçlü bir işbirliği kurulması ve İzmirli vatandaşlarımızın hizmetlerini daha iyi yapmamızdır. İzmir bundan sonra sahipsiz olmayacaktır." dedi.

"Kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecek"

Fon soruşturmasına da değinen Öğütken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürecin en başından itibaren titizlikle takip edildiğini, bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşların parasını istismar ettiyse kim olursa olsun hukuk önünde hesabını vereceğini, kimsenin makamına, siyasi görüşüne veya kimin yakını olduğuna bakılmayacağını ifade etti.

Öğütken, erken seçimle ilgili gündemlerinde herhangi bir şey olmadığını, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, seçimin takviminde gerçekleşeceğini kaydetti.