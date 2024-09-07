Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı Fırsat Penceresi - Son Dakika
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Politika

Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı Fırsat Penceresi

Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı Fırsat Penceresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini ve bu fırsatı hep beraber kullanacaklarını söyledi. İleri, Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyulan bir ülke olduğunu vurguladı.

07.09.2024 17:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim kime yaranmaya çalışırsa çalışsın bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız." dedi.

İleri, Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini, Türkiye'nin ayağa kalktığını ve kronik bir çok problemini geride bıraktığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan İleri, şunları kaydetti:

"Gazze'de maalesef gördüğümüz soykırım, Filistinli kardeşlerimize karşı siyonist İsrail yönetimi tarafından yürütülen soykırım, bir kez daha görüyoruz ki dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın elini masaya vurduğunda ses getiren Türkiye'ye ihtiyacı var. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde ve mazlumların bize duyduğu ihtiyaç, bunları bir araya getirdiğimizde bir de bunun yanına sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini koyduğumuzda bir kez daha görüyoruz ki, gerçekten Türkiye, belki de birkaç yüzyılda bir açılacak fırsat penceresini aralamıştır. İşte Türkiye Yüzyılı vizyonu bu fırsat penceresinin adıdır. Bizler biliyoruz ki bu fırsat penceresi, çok uzun süreler açık kalmaz, sıkça açılan bir pencere de değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim kime yaranmaya çalışırsa çalışsın bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız."

Türkiye Yüzyılı ile bir taraftan Türkiye'nin dünyadaki en büyük 10 devlet arasına girileceği iddiasının ortaya konulduğunu, diğer taraftan ekonomik olarak çok daha iyi bir noktaya gelmesinin hedeflendiğini vurgulayan İleri, "Türkiye Yüzyılı, Türk siyasetinde üslubun, özellikle muhalefet noktasında düzelmesi, normalleşmesi ve gerçek anlamda muhalefet yapabilen bir muhalefetin ortaya çıktığı bir yüzyıl olacaktır. Bunları da bizim milletimizin feraseti sağlayacaktır. Ama Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Daha adil bir dünya mümkündür' söylemini hayata geçirdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' söylemini hayata geçirdiğimiz yüzyıl olacaktır. Bizim bu coğrafyada kurduğumuz devlet anlayışının kökeninde olan kültürümüzün, medeniyetimizin temsilcisi olan Kırşehir de bu anlamda Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

Bu milletin gerektiğinde savunma sanayisini güçlendireceğini, kuvvetli bir ekonomiyi inşa edeceğini, terörü silip atacağını, uluslararası platformlarda oyun kurucu olacağını bu neslin gördüğünü belirten İleri, bu duruş ve özgüvenden geri adım atılmayacağına dikkati çekti.

İleri, "Yollara çıkan yerli, milli otomobilimize, ilk defa havalanan milli muharip uçağımıza, insansız hava araçlarımıza, uzaya fırlattığımız yerli milli gözlem uydumuza, ilk yerli iletişim uydumuza kadar çok geniş bir yelpazede anlatsak saatlerimizi alır. Akkuyu Nükleer Santrali'nden Gabar'da çıkardığımız petrole, Karadeniz'deki doğal gazdan daha bir çok atılıma kadar geçen hafta açıklanan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'ne kadar bu hükümet yürüyerek değil, koşarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ve hedefine doğru ilerliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı Fırsat Penceresi - Son Dakika

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