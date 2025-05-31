AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye 'Yılın Milletvekili' ödülü - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye 'Yılın Milletvekili' ödülü

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri\'ye \'Yılın Milletvekili\' ödülü
31.05.2025 16:28  Güncelleme: 17:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri\'ye \'Yılın Milletvekili\' ödülü
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Ankara'da "Başkente Değer Ödülleri" kapsamında Medya Ankara tarafından düzenlenen ödül töreninde, siyasi başarılarıyla öne çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri "Yılın Milletvekili" seçildi.

Ankara'da Medya Ankara tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri", Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda geniş katılımla gerçekleşti. Törende siyaset, iş dünyası, sanat ve sivil toplumdan birçok isim performanslarıyla ödüle layık görüldü.

ÖMER İLERİ'YE 'YILIN MİLLETVEKİLİ' ÖDÜLÜ

Gecede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri, 'Yılın Milletvekili Ödülü'ne layık görüldü. Başkentte yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye genelindeki etkili siyasi duruşuyla öne çıkan İleri'nin ödülü, Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat ile Koordinatör Erdem Yeşer tarafından takdim edildi.

"ANKARA'YA HİZMET ETMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK GURUR"

Tören boyunca Ankara'nın gelişimine katkı sunan birçok başarılı isme teşekkür edilirken, Dr. Ömer İleri'ye verilen ödül, siyasi alanda sergilenen vizyoner yaklaşımların bir göstergesi olarak öne çıktı. Ömer İleri şu ifadeleri kullandı:

"Böyle özel bir gecede hem bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hem de Ankara'nın ne kadar büyük değerlere sahip olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Ankara, sadece Cumhuriyetimizin başkenti değil; aynı zamanda kültürel mirasımızın, sanayimizin ve teknolojimizin merkezidir. Bu anlamda Ankara'ya hizmet etmek bizler için büyük bir gurur ve şereftir. Aynı zamanda, bu hizmetin tüm hemşehrilerimiz nezdinde mutluluk kaynağı olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla Ankara'ya katkı sağlayabiliyorsak, ne mutlu bize.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA ANKARA İTİCİ GÜÇ OLACAKTIR"

Bu tür ödüller bizler için büyük bir onur. Biz inanıyoruz ki güçlü Türkiye yolunda Ankara çok özel bir itici güç olacaktır. Başkentimizin, birçok yönüyle dünya başkentlerine örnek olacağına inancımız tamdır. İnsan kaynağıyla, sakinleriyle, Ankaralılarla ve Ankara sevdalılarıyla hep birlikte bir ve beraber olarak büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu inanca yürekten bağlıyız. Bu şiarla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz ve sizlerin güvenine layık olmak için elimizden geleni yapacağız.

Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük onur duydum. Burada bulunan tüm değerli katılımcıları yürekten tebrik ediyorum. İnşallah benzer çalışmaları hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Ömer İleri, Politika, AK Parti, Ankara, Güncel, Tören, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye 'Yılın Milletvekili' ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Halis demir:
    SİZDE YILIN HIRSIZI ÖDÜLÜNÜ EKREME VERİN ELİNİZDEN ALANMI VAR 25 47 Yanıtla
    Filozof sn.:
    ayakkabı kutuları ve sıfırladınmı oğlum fetö ne istedide vermedim dediği içinmi 3 0
    Kenann Sırmal:
    Yılın trolü ödülü sana 3 0
  • 205622:
    ne yapmış ki meclis lokantasında beleş yemekten başka 52 8 Yanıtla
    Halis demir:
    aynı ekrem gibi çorba 40 lira fskat neye karşı 560 milyara karşı 0 2
    Halis demir:
    ekremde belej yemek veriyor seviliyor 560 milyarı götürse bile 0 2
    Halis demir:
    mansur yapıyor şuan yeni dinazor parkını 2 0
  • mustafa sagdic:
    kendin pişir kendin ye 43 5 Yanıtla
    Halis demir:
    pişmiş var yermisin 0 2
  • Yelloz Kız:
    kendi kemdinize ödül vermeye devam keeee 40 5 Yanıtla
  • 205622:
    yeni dinozor parkı yok mu vekil Ankara'ya şart sizin gibiler için gerekli 32 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'ye 'Yılın Milletvekili' ödülü - Son Dakika
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