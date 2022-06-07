AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması

07.06.2022 16:01

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini söyleyerek;

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini söyleyerek; "Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi. "Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki açıklamalarında; "Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin. İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması

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Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den İzmir Marşı açıklaması - Son Dakika

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