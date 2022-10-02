Son dakika gündem: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET - Son Dakika
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Son dakika gündem: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET

02.10.2022 19:51

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mersin'deki polisevi saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü (49) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mersin'deki polisevi saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü (49) ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mersin'e geldi. Sarıeroğlu, programı kapsamında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 5 çocuk babası polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü hastanede ziyaret etti. Öztürk ve yanında bulunan çocukları ile sohbet eden Sarıeroğlu, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, 26 Eylül'de Mersin'de yaşanan elim terör saldırısı sonrası şehit olan Sedat kardeşimizin ailesini ziyaret etmek, tedavisi süren polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü ziyaret etmek için geldik. Tece'de polisevimize yönelik terör saldırısını kınıyorum. Terörle ve destek verenlerle mücadelemiz devam edecek. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde operasyonlarımız devam ediyor. 2 şehidimiz var. Şehit polis memurumuza ve Mehmetçiğimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun dedi.

Sarıeroğlu, daha sonra hastaneden ayrılarak şehit Sedat Gezer'in ailesini ziyaret etmek için Mezitli ilçesine geçti. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika gündem: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SARIEROĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARET - Son Dakika
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