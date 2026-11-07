AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, Çorum'da konuştu: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, Çorum'da konuştu:

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- "Herkesin eşit vatandaş olmasını sağlayan bir sosyal psikolojiyi de yine Cumhurbaşkanımızla beraber ülkemiz tattı" "AK Parti'nin tek rakibi vardır, kendisi. Tek sıkıntısı varsa, yine kendisi. Tek erdemi varsa yine kendisidir. O yüzden aile mahremiyeti içerisinde kardeşçe, el ele, kol kola gireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu, "Herkesin eşit vatandaş olmasını sağlayan bir sosyal psikolojiyi de yine Cumhurbaşkanımızla beraber ülkemiz tattı." dedi.

Terzioğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığında partililerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde yer almasının ancak hizmet ve kendini iyi anlatabilmeyle mümkün olabildiğini söyledi.

Öğrenci olarak 1991'de gittiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı döneminde siyasi çalışmalara başladığını, o dönemden itibaren insanların Erdoğan'a sarıldığını anlatan Terzioğlu, insanların desteğiyle AK Parti'nin hiçbir seçimde ikinci parti olmadığını kaydetti.

AK Parti'de Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Terzioğlu, "Tabii bu çok izzetli, aynı zamanda inanılmaz mükellefiyet ve sorumluluk taşımamız gerekli olan bir alan. Uykularımızı dahi kaçırması gereken bir alan. Çünkü sosyal politikalar aslında AK Parti'nin ortaya çıkma gerekçesidir. Neden? Ezilenler, başörtüsü zulmü görenler, fakir fukara, yok sayılanlar, Kürt kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, muhafazakarlar... O dönemler için diyorum, Cumhurbaşkanımız ivmeyi yukarı doğru zorlayarak her birine devrim hüviyetinde bir kimlik ve kişilik kazandırdı." diye konuştu.

Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğine işaret eden Terzioğlu, "Kamu kurum ve kuruluşlarına başörtülü annelerimiz de başörtülü kardeşlerimiz de rahat girmeye çıkmaya başladı, görev almaya başladı. Bununla da kalmadı. Herkesin eşit vatandaş olmasını sağlayan bir sosyal psikolojiyi de yine Cumhurbaşkanımızla beraber ülkemiz tattı. Bunların hepsini yaşadık. Neler gördük, neler yaşadık. Şimdi enseyi karartmayalım ama kolay gelmedik bugünlere." ifadelerini kullandı.

Sosyal politikaların dezavantajlı grupların dertleriyle dertlenmeyi gerektirdiğini belirten Terzioğlu, "Kulluk yapmak mı istiyorsun Allah'a? Bundan güzel bir alan mı bulacaksın kendine? Bu partinin kuruluş felsefesi buydu ve belki de bu kadar bereketli çıkması bundandı. Aldığı dualardandı. Yoksa biz deprem görmedik mi, pandemi görmedik mi, darbelerle denenmedik mi? Biz mülteci akınını ensar olarak kucaklamadık mı, kitlesel, küresel krizlerden payımızı almadık mı? Neler yaşamadık." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sosyal politikalarının yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının çalışmalarıyla ölçülemeyeceğine dikkati çeken Terzioğlu, bütün birim ve bakanlıkların sosyal politika ürettiğini vurguladı.

Terzioğlu, sosyal hizmet alanında yapılanların parti teşkilatınca yeterince bilinmediğini, buna yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

AK Parti'nin kuruluşundaki heyecanı yeniden mayalayacaklarının altını çizen Terzioğlu, "Çünkü AK Parti'nin tek rakibi vardır, kendisi. Tek sıkıntısı varsa, yine kendisi. Tek erdemi varsa yine kendisidir. O yüzden aile mahremiyeti içerisinde kardeşçe, el ele, kol kola gireceğiz. Eksiği değil, güzelliği anlatacağız. Yanlışı herkes görüyor, güzeli anlatacağız. Kötüyü konuşmak kötüdür, konuşmayacağız. Kötüyü de konuşmayacağız. Sadece iyiyi konuşacağız, yapacaklarımızı konuşacağız." dedi.

Terzioğlu, bir gazetecinin fon soruşturmasıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Cumhurbaşkanımız daha partiyi kurar kurmaz kapatma davası da gördü, cezaevi de gördü. Yani başımıza bir meteor düşmedi. Biz hepsine antrenmanlıyız. Cumhurbaşkanımız şu ana kadar söz verdiği hiçbir sözün altında kalmadı. Süreci en iyi şekilde delege ettiğini zaten adım adım görüyoruz ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Devleti yönetmek sokağı yönetmekle aynı şey değildir. Hesap ederek, kitap ederek, tartarak, düşünerek bütün risklerini ülke menfaati yararına olacak şekilde yorumlayarak yol almaktadır Cumhurbaşkanımız. Biz önce Rabb'imize, sonra Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyoruz."

Ardından Çorum Belediyesini ziyaret eden Terzioğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Terzioğlu, daha sonra Çorum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.

Kaynak: AA
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