AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Yozgat'ta şehit aileleri buluşmasında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Yozgat'ta şehit aileleri buluşmasında konuştu Açıklaması

19.08.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Yozgat'a gelen Uygur, Bozok Evi'nde düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, milletin her kritik dönemde, 15 Temmuz'da olduğu gibi, iradesine, devletine, milletine, ülkesine sahip çıktığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinde kardeşlik destanlarının yazılacağını belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Biz bir taraftan milletimize hizmet etmeye devam ettik bir taraftan da bu oyunlara, tuzaklara asla geçit vermedik. Milletimiz de her kritik dönemde, 15 Temmuz'da olduğu gibi iradesine sahip çıktı. Devletine, milletine, ülkesine sahip çıktı ve bizim yanımızda oldu. Bir taraftan da yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru, kardeşlik destanları yazarak, o bembeyaz sayfayı kardeşlikle, eserlerle, hizmetlerle doldurup enerjimizi ülkemiz için kazanımlara dönüştürerek devam edeceğiz."

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubun, her bir şehidin ailesine ismen ulaştırılacağını ifade etti.

"Büyük Türkiye yolunda el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz"

Terörsüz bölge ve Türkiye hedefine doğru ilerlerken, bu süreçte şehitlerin aziz hatırasına halel getirecek, onlara gölge düşürecek, şehit ailelerinin gönlünde bir burukluğa sebep olacak hiçbir şeye asla müsaade etmediklerini vurgulayan Uygur, şunları kaydetti:

"Bu sürecin içerisinde herhangi bir pazarlık, herhangi bir taviz, bir müzakere asla yoktur. Burada net olan bir şey var, terör örgütü bütün uzantılarıyla ve şubeleriyle kayıtsız şartsız silahlarını bırakacak ve bu ülkede yeni bir sayfa açılacak. Kardeşlik türküleriyle, eserlerimizle, hizmetlerimizle, birlik ve beraberliğimizle güçlü ve büyük Türkiye yolunda el birliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Nezaket gösterip bugün bizlerin davetine icabet ettiniz. Gerçekten güçlü bir katılım oldu. Hepinizden Allah razı olsun."

Şehitlerin hatırasının başlarının tacı olduğunu dile getiren Uygur, şehit yakınlarının gönlünü incitecek bir işin içinde olmalarının asla mümkün olmadığını aktardı.

Uygur, bütün şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Belgin Uygur, Etkinlik, Politika, AK Parti, yozgat, Uygur, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Yozgat'ta şehit aileleri buluşmasında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı kadrosuna kattı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin’le ilgili söylediği olay oldu Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı
Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:57:18. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Yozgat'ta şehit aileleri buluşmasında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.