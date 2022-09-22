AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması

22.09.2022 17:34
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performansın, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ve Sayın Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor. Türkiye, tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü, BM Zirvesi'nde tüm ülkelerden takdir görmüştür. Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi'nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye'nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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