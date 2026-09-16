AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bayburt'ta "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, küresel siyasetin en belirleyici aktörlerinden biri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bu çerçevede 'terörsüz Türkiye', 'terörsüz bölge' gibi hedeflerimiz var." dedi.

Yalçın, Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, AK Parti kadrolarının Anadolu'yu karış karış gezerek Türkiye Yüzyılı hedeflerini vatandaşlarla paylaştığını söyledi.

Vatandaşların AK Parti'ye her zaman güvendiğini belirten Yalçın, Türkiye'yi geliştirmek, temel meselelerine çözüm bulmak ve geleceği inşa etmek için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Yalçın, Türkiye Yüzyılı meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece seçim sloganı olarak dile getirdiği bir hedef olmadığına işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı, Türkiye'yi daha güçlü yapmak, dünyanın en önemli aktörlerinden bir tanesi haline getirmek için ortaya konulmuş bir hedeftir. Türkiye, dünyada yaşanan gerilimler, güç boşlukları ve dönüşümler çerçevesinde kendisine inşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir yer bulacaktır dünya siyasetinde. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman devletimizle, milletimizle daha iyi günleri planlayarak hareket ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarında Türkiye'de büyük işler başarıldığını ifade eden Yalçın, "Çok çözülemez, çözülmesi hayal dahi edilemez meselelere el attık ve bu meselelerin her birini teker teker çözdük." dedi.

Yalçın, Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasının en önemli aktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevremiz ateş çemberi. Ukrayna'dan tutun Gazze'ye kadar, Hürmüz Boğazı'ndan diğer coğrafyalara kadar her birinde savaşlar var. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bunların ortasında bir istikrar adası gibi duruyor. Ekonomisini büyütmeye devam ediyor. İnsanına daha gelişmiş bir yaşam sunma hedefi çerçevesinde ilerlemesini sürdürüyor. Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, küresel siyasetin en belirleyici aktörlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu çerçevede 'terörsüz Türkiye', 'terörsüz bölge' gibi hedeflerimiz var. Bu kadar büyümüş ve gelişmiş bir Türkiye'nin artık başında 'terör' diye bir belanın olmasına müsaade etmeyeceğiz."

Türkiye'nin başında artık terör belası olmasını istemediklerinin altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Herkes terörle, şiddetle Türkiye'den hiçbir şey elde edilemeyeceğinin farkına varmalı. Söylediğimiz şey bundan ibarettir. Bunun ötesinde hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyecek. Meclisimiz, Cumhur İttifakımız gereken bütün adımları atmıştır. Bundan sonra yakından şunu takip edeceğiz, terör örgütü silahı bırakacak mı, bırakmayacak mı? Terör örgütünün silahı bırakmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız ve bu süreçleri çok yakından takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık 'terör' diye bir sorunu kalmasın diye elimizden ne geliyorsa yapacağız. Dünya tarihinin son derece önemli değişim ve dönüşümlerden geçtiği bu tarihlerde terörle verdiğimiz bu mücadelenin aslında Türkiye'mizin gelişmesi, hepimizin daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çok başarılı olması gerekiyor. Bu anlamda biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"Bizim ölçümüz her zaman AK Parti'dir, kendi değerlerimizdir"

Yalçın, AK Parti'nin ülkedeki tek iktidar alternatifi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız 24, 25 yıldır her sandığın başına gittiğinde bir değerlendirme yapıyor. Bir tarafta Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye çalışan bir siyasi hareket, diğer tarafta ise kendi iç kavgalarını Türkiye'nin gündemi yapmaya çalışan çeşitli hareketler. Görüyorsunuz bir sürü rezillik paçalarından akıyor. Biz bunların siyaset üretmemesine, milletin derdiyle dertlenmemesine çok alışmıştık. Ama özellikle son dönemde belediyelerde yaşadıkları skandalları düşündüğünüzde, belediyelerdeki yolsuzluklar, o yolsuzluklar vesilesiyle kendilerine siyasi kariyer inşa etmeye çalışanlar, o yolsuzlukların ötesinde de her türlü ahlaksızlıklara bulaşmış olanlar bugün hepimizi, kenardan izleyen bizleri bile utandıracak nitelikte."

Son dönemde yaşananlara işaret eden Yalçın, "Aslında kendi aralarındaki ayrışma ve bölünme bile herhangi bir siyasi fikir ayrılığından, Türkiye'ye daha iyi hizmet etme arayışından kaynaklanmıyor. Kendi aralarındaki kavga bile kişisel menfaatleri çerçevesinde şekilleniyor. 'O koltuk senin, bu koltuk benim. O belediye senin, bu belediye benim' kavgası vermişler. Yolsuzluklara, ahlaksızlıklara bulaşmışlar, ülkenin geleceğiyle ilgili tek bir planlama yapmamışlar. Ama AK Parti olarak bizim ölçümüz hiçbir zaman bu muhalefet partilerinin rezilliği olmadı. Bizim ölçümüz her zaman AK Parti'dir, kendi değerlerimizdir. Bu millete, bu devlete hizmet etme ölçüsüdür. Bu çerçevede biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ile teşkilat mensupları katıldı.

Kentteki temasları kapsamında Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret eden Yalçın, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, Pönserek Caddesi'nde esnafa hayırlı işler diledi.