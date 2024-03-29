AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: '1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: '1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulacak sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu belirtti. Yavuz, seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde topladıklarını ve analiz ettiklerini söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısı ve yazılımıyla bu işi sağlam bir şekilde yürütebildiğini vurguladı.

29.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz"

" Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etti. Herkes kendi sandığında oy kullanacağını belirten Yavuz, "Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen var. Herkes seçmen ama herkes kendi sandığında oy kullanmak zorunda. İlk kez oy kullanacak seçmenlerimiz de var" diye konuştu.

"Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903"

Türkiye'de kurulacak sandık sayısının 259 bin 903 olduğunu açıklayan Yavuz, "Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz.

Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz. Buradaki merkez aracılığıyla 2023 seçimlerinde 18.30'da siyah ile gözükenler YSK'nın verileridir. Bizim Sonuç Alım Sistemi'nin verileri. 19: 30 itibari ve 20: 30'a geldiğimizde sonuçlar netleşmiş görünüyor. Bu bizim kendimizle yarıştığımızın göstergesidir. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız" diye konuştu.

İlk sayımın büyükşehirlerde başladığını ifade eden Yavuz, "Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS'a giriyor. Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu işi sağlam yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor. Her seçim iddia ediyorum. Bu işi yürütmek kolay değildir. Yürütmek için böyle bir teşkilat yapısına sahip olması gerekir. Yine güçlü bir liderinin arkasında olması ve güçlü bir yazılımınızın olması lazım. Teşkilatçılıktan başka ne varsa yapmaya kalkıştıkları için o geceyi gerçek bilgilerle aydınlatmak yerine nasıl algı oluştururuz düşüncesiyle hareket ettikleri için CHP'den bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak" açıklamalarında bulundu.

Muhtar ve azaları sandıkta görev yapıp yapmaması sorun olduğunu belirten Yavuz, "YSK dün aldığı kararla muhtar ve azalar sandıkta önceden adaylık olmadığı için, onların sandıkta olmasına bir engel görmedi. Kendilerine oy çıksa bile sandıkta görev almaya devam ederler. Yine dün verdiği kararla iftar olacak ya, sayım işleri iftara denk geldiği için YSK işlemlere ara vermeksizin devam edeceği kararını verdi. Ben tam bir demokrasi şöleninde geçecek bir seçim diliyorum" dedi.

Ana ilke herkesin kendi sandığında oy kullanması olduğunu belirten Yavuz, "Sandık seçmen listesi görev yaptığı sandıkta oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri sonuçların hızlı alınmasını önemsiyor. Sonuçların analiz edilmesine dönük bu süreçte yeni ilaveler yaptık. Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri bu yaklaşımın daha da kökleşmesi için arkamızda durdu. Yine sonuçları bu sistem üzerinden izliyor ve yer yer talimatlar veriyor. SAS sistemimiz sonuçlar geldiği andan itibaren Cumhurbaşkanımızın önünde duruyor ve buradan takip ediyor.

Sonuç Alım Sistemi bugün başladığınızda bir ajans bu sonuçları çok hızlı verme iddiasındaydı. Biz de bu işi en iyi biz yaparız iddiasıyla ortaya çıktık ve biz bu işi devraldık. Sayım döküm sistemi üzerinden bilgi bize aktarılıyor. İmzalı tutanağı da aktarıyor. YSK'da verileri partilerle paylaştırdığı için onu da alarak 3 veriyi karşılaştırıp doğru bir değerlendirme yapıyoruz. Hangi sandıkta durumun kritik olduğunu yine SAS üzerinden alıyoruz. Sistemdeki bilgiler bize alarm vermiş oluyor. Biz de çok daha hızlı ve doğru bir ilerleme kaydediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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