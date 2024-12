Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Pres makinelerinde cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş"

BİLECİK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Suriye'nin kuzeyinde terör sorununun paramparça edildiğini belirterek, "600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş. İşte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Burada bir konuşma yapan Yavuz, "Her birimiz bu partinin neferiyiz. Aslolan nöbeti nerede tuttuğumuz nasıl tuttuğunuzdur. Bizim için makamların hiçbir kıymeti yoktur. Ama birazcık 2000'li yıllara kadar hafif bir işi götürmek istiyorum. 2000'li yıllara bir gitsek ve her birimizin eline birer tane kağıt versin doğru giden yolda hayallerimizi bir yazın desek. Açık konuşalım bütün bunları hayal edebilir miyiz? O zaman hayal sınırlarınızı zorlayan bu işlere imza atan Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz konuşmasının devamında, Suriye'nin kuzeyinde terör sorununun paramparça edildiğini belirterek, "Bugünkü atmosfer oluştu. Kardeşim, 12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına, başka ülkeye çıkmak zorunda kalmış. 600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde, cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş, işte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş. Sevin be kardeşim niye sevinemiyorsun. Biz, Recep Tayyip Erdoğan ile emin olun, AK Parti'yle emin olun, Cumhur İttifakı'yla çok daha güzellikler yaşayacağız. Siz siz olun, sakın ha Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği ufuktan gözlerinizi ayırmayın, bu partiye ve bu davaya zarar vermeyelim. Bu davaya ve bu partiye haksızlık vermeyin" dedi.

Yavuz, konuşmasının devamında, "Geldiğimiz noktada Akıncı geldi, Bayraktaydı en son gelen. Hürjet geldi, Hürkuş geldi. İnşallah savunmamızla yeneceğiz" sözlerine yer verdi.