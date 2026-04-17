AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay\'da "İhtisas Akademi" programında konuştu Açıklaması

Yayman, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) işbirliğiyle düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Yayman, konuşmasının başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırılara dikkati çekerek, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Hataylı olduğunu, küçük yaşta hedeflerinin peşinden koşarak hayallerini gerçekleştirdiğini anlatan Yayman, öğrencilere de hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dijital bağımlılığa dikkati çeken Yayman, "Bu dijital bağımlılık denen bela, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı rehin almış durumda. Buna karşı lütfen ama lütfen daha bilinçli hareket edin." uyarısında bulundu.

Yayman, Türkiye'de 20 milyon gencin bulunduğunu, bu gençlerin daha eğitimli, donanımlı olmasının ve dijital çağa ayak uydurmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

"Etkileşim alma sevdası maalesef günümüzün en büyük tuzaklarından bir tanesi"

Dijital okuryazarlığın da önemini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Hep biz şunu söyledik: Gençler bizim geleceğimizdir ve gençlerimize sahip çıkmamız, hayallerinizin peşinden gitmenizi sağlamamız lazım. Türkiye'de çevrim içi vaziyette, 24 saatin 7 saatini çevrim içi durumda geçiriyoruz. 24 saatin üçte biri 7 saat internetteyiz. Bunun 4 saatini sosyal medyada geçiriyoruz, 4 saat, şöyle kendinizi lütfen kontrol edin, günde ne kadar sosyal medyaya bakıyorsunuz. Ben dahil hepimiz, önce Instagram'a bakıyoruz, sonra X'e, dönüp Facebook'a bakıyoruz, mailimize, gazete haberlerine bakıyoruz, zaten 1 saat geçmiş oluyor. Tekrar başa dönüyoruz ve acaba bizim postumuzu kim paylaştı, beğendi? İşte bu etkileşim alma sevdası maalesef ama maalesef günümüzün en büyük tuzaklarından bir tanesi. Buna karşı uyanık olmamız lazım.

Ulusaşırı dijital şirketler, maalesef ama maalesef artık kötülüğün anası, merkezi haline gelmiş durumda. Irkçılık, kadına şiddet, kadın istismarı, madde bağımlılığı, siber bağımlılık, nefret suçları, cinsiyetsizleştirme, LGBT propagandası, İslam, din düşmanlığı burada. Dolayısıyla muhakkak ama muhakkak buraları daha sert tedbirlerle kontrol altına almamız lazım. Eğer kadını, çocuğu, gençleri korumak yasakçılıksa, evet biz yasakçıyız arkadaşlar. Onun için hem bireysel özgürlükleri savunuyoruz hem de kamu düzenini korumamız lazım. Bunun için de çok bilinçli, şuurlu hareket etmemiz lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli adımlar atıldı ve inşallah bundan sonra da atılmaya devam edecektir."

Yayman, Kahramanmaraş'ta yaşananların sadece oranın değil, herkesin meselesi olduğunu belirtti.

Yaşananların 86 milyonun yüreğini dağladığını vurgulayan Yayman, "Dileriz ve dua ederiz ki inşallah bu son olsun. Buradan gerekli dersleri çıkaralım, gerekli tedbirleri alalım. Öğretmen, öğretmen gibi olsun, veli, veli gibi olsun, öğrenci, öğrenci gibi olsun ve biz o eğitim atmosferini inşallah Türkiye Yüzyılı'na uygun ortama dönüştürelim." ifadesini kullandı.

"2053 hedefi artık çok daha kolay, rahat erişilebilir bir hedef haline gelmiştir"

Yayman, bugün dünyanın en önemli 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye'nin çok daha ileri noktaya gideceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı'yla çok önemli mesafeler alındığının altını çizen Yayman, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün Rusya ile Ukrayna arasında diplomasiyi yürüten, müzakereyi savunan Türkiye'dir. Bugün katil İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber İran'a başlattığı saldırıda, müzakereyi, diplomasiyi savunan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Suriye'de Esad rejimine karşı, 'Milletin iradesine engel olmayın.' diyerek oradaki zulme karşı çıkan ve müzakereyi, demokrasiyi savunan Cumhurbaşkanımız olmuştur. Katil İsrail rejiminin, Gazze'de yaptığı soykırıma karşı 'Siz katilsiniz, bebekleri öldürmesini iyi bilirsiniz.' diyen Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bizim için 2023 hedefi çok zordu, hayaldi ve buna inanmak çok güçtü ama sizler için 2053 hedefi artık çok daha kolay ve çok daha rahat erişilebilir bir hedef haline gelmiştir, onun için kendinizi geleceğe hazırlayın."

Yayman, daha sonra hayata dair tavsiyeler verdiği gençlerin sorularını yanıtladı.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da programda birer konuşma yaptı.