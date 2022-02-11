AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir"

RİZE AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini eleştirerek, "Siz neye güvenerek ben bu faturayı ödemeyeceğim diyorsunuz? Ödemem diyorsanız, onun kamu kurum ve kuruluşları tarafından tahsil etme yöntemi vardır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, projesi devam eden 34 dönümlük bir alanda gerçekleşecek dolgu üzerine yapılacak olan 850 yataklı Rize Şehir Hastanesi inşaatının şantiye alanında incelemelerde bulundu. Dolgu ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alanda toplamda 8 milyon ton dolgu yapılacağını ifade eden Yazıcı, "İhalesi yapıldı, inşallah yıl sonunda tamamlanacak. 8 milyon metreküp dolgu için taş malzeme kullanılacak. İnşallah bu dolgu 2022 yılı sonunda tamamlanmış olacak. Sonrasında bu alanda 850 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi burada inşa edilecek. Rize'nin buna ihtiyacı vardı. Bazı kişiler, bazı hemşehrilerimiz, hatta hemşehrimiz olmayıp dışarıdan gözlemleyen kişiler 'Neden burada deniz dolgusu yapılarak hastane yapılıyor' diye eleştiriler getiriyor. Zaruretten bu dolgu yapılarak hastanenin yapılması planlanıyor. Rize'de eğer bu hastanenin yapılacağı bir alan olsaydı orada yapılırdı. Bu dolgunun dahi bir maliyeti ver. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Gübre fiyatlarına yapılan iyileştirme ve elektrik faturaları noktasında yapılacak iyileştirmelerden de bahseden Yazıcı "Gübre fiyatları ile ilgili önemli bir iyileştirme duyuruldu. Elektrik ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bakanlığımız toplantı halinde. Halkımızın bu sıkıntılarını azaltmak ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette ki vatandaşın elinde dün ki fatura ile bugün ki faturayı kıyasladığında önemli bir farklılık varsa bu bir yük demektir. Bu yükü birden yüklemiş oluyorsunuz, bunu nasıl hafifletebiliriz? Bu keyfi olarak yapılan bir şey de değil. Bütün dünya da olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretiminde iklim şartları nedeniyle önemli sorunlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir"

Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini de eleştiren Yazıcı "Vatandaş kamusal uygulamadan doğan hak ve hükümlerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Eğer siz devletin kamu ve kuruluşlarının sağladığı bir imkandan faydalanmışsanız, bu faydalanma karşılığında size bir fatura gelmişse bunu ödemek zorundasınız. Siz neye güvenerek ben bu faturayı ödemeyeceğim diyorsunuz? Ödemem diyorsanız, onun kamu kurum ve kuruluşları tarafından tahsil etme yöntemi vardır. Rasyonaliteyi dikkate aldığınızda buna karşı geliyor. Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir. Bir insanın borcu olduğu halde 'Ödemeyeceğim' demesinin takdir edilecek bir tarafı olur mu? Borca itiraz edersin, yanlışlık varsa düzeltirsin, yoksa borcu ödersin. O borç ortak kaynaktan yapılan harcama ile gerçekleşmiş, ödeyeceğin para da ortak kaynağa, ortak havuza gidecek. Yani milletin kasasına gidecek. Bu bana göre 'Vatandaşlık hakkımın gereğini yapmıyorum' anlamına gelir. Fiyatları protesto edebilir, eleştirebilir, bu herkesin hakkı, Kılıçdaroğlu'nun da hakkı ama tercih ettiği yöntemi onaylamadığımı belirtmek istiyorum" dedi.