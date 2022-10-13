AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan başörtüsü açıklaması: "Anayasa'nın 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirerek yüce Meclisin onayına... - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan başörtüsü açıklaması: "Anayasa'nın 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirerek yüce Meclisin onayına...

13.10.2022 16:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan başörtüsü açıklaması: "Anayasa'nın 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirerek yüce Meclisin onayına...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsüyle ilgili düzenleme konusunda, "Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsüyle ilgili düzenleme konusunda, "Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başörtüsü konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Yazıcı, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklif vermesinden sonra bu konu Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldı ve bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu alan bizim bildiğimiz bir alan, bu alanda yorulduk, çok çile çektik ve bu alanda gerçekten travmaya maruz kalmış ailelerin dramlarını gördük, şahitlik yaptık. Kendi hanelerimizde de bunlara benzer şeyleri yaşadık. Ama bu sorunu biz çözmüştük aslında, yani Türkiye gündeminde başörtüsü diye bir sorun kalmamıştı. Çünkü uygulamalar, yıllardır uygulanan aşağı-yukarı 80'li yıllardan bu yana Türkiye'de başörtüsüyle alakalı, özellikle eğitim-öğrenim hakkının engellenmesi konusundaki baskıcı uygulamalar yasal dayanaktan yoksundu. Ne anayasal düzeyde, ne kanun düzeyinde herhangi bir norm olmaksızın fiili bir durum vardı" diye konuştu.

"Durduk yerde bir sorun üretildi" diyen Yazıcı, "Mademki hala risk var, tehlike var diyorsunuz, bu konudaki yasaklayıcı uygulama geri döner kaygısı hususu var deniyor. Sözüm ona güya bunu gidermek için bir kanun düzeyinde düzenleme öneriyorsanız, doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması. Çünkü hak ve özgürlükler, hak ve özgürlük kataloğunda yer alması gerekir, bunun yer alacağı yer de Anayasa'dır" açıklamasında bulundu.

Daha net bir duruma gelinmediğini söyleyen Yazıcı, "Aşağı yukarı her bir arkadaşımızın kimi kümeler halinde, kimisi de farklı önerileri var. Bunlar regüle edilecekler bir maddeye dönüştürülecek. Bunu Anayasa'nın hangi maddesine yapalım, bunun tartışmasını yaptık. Genelde din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirmek suretiyle bunu yüce Meclisin onayına sunacağız" dedi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışından dönüşünün ardından tekrar bir görüşme yapılacağını ve takvimin o zaman netleşeceğini belirtti. Aile kavramının da anayasal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Zaten aileyle ilgili Anayasa'da düzenlemeler var, işte 41. madde ailenin korunması başlıklı bir maddemiz var. Bu madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağını ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümleden ibaret bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Bu ikisini birlikte mi getirelim, farklı bir zamanda mı gelsin bunları da tartışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan başörtüsü açıklaması: 'Anayasa'nın 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirerek yüce Meclisin onayına... - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan başörtüsü açıklaması: "Anayasa'nın 24. maddesine bir ilave cümle yerleştirerek yüce Meclisin onayına... - Son Dakika
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