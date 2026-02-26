AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Eskişehir'de İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokrasiye musallat olmuş, kendilerine rol yükleyen, vesayetçi yapılarla da çok kararlı bir biçimde millete yaslanarak milletin hukukunu çiğnetmeden koruyarak büyük bir devrim gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının bir otelin davet salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yazıcı, parti olarak ilkeli hareket ettiklerini belirterek, hak ve hukukun belirlenmesi bakımından kuralların önemli olduğunu söyledi.

Siyasi yelpazede Türkiye'de 180'i aşkın siyasi parti olduğunu kaydeden Yazıcı, "Biz siyasi yelpazede duruşu olan bir partiyiz. Özgün bir yerimiz var. Genel Başkanımız yeri geldiğinde ifade eder, dikleşmeden dik durmak. Haksızlık karşısında dik durmak. Milletin çıkarları, ulusal çıkarlarımız söz konusu olduğunda dik durmak. Böyle dürüst olan bir partiyiz. AK Parti'nin duruşunun, faaliyetlerinin merkezinde insan var." diye konuştu.

Yazıcı, insan topluluklarını millet haline getiren değerleri önemseyen hassasiyete sahip olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu değerlerin nesilden nesile daha da gelişerek, zenginleşerek aktarılması çabası içindeyiz. Demokrat bir partiyiz. Demokrasi katılımcılığı esas alır. Çoğulculuğu öngörür. Temel hak ve özgürlükleri önemser. Böylesine bir duruşa, bir kimliğe sahip partinin bir de omurgası var. Nedir omurgası? Teşkilatlar. Sizlerle hep birlikte AK Parti'nin omurgasıyız. Bu omurga ne kadar dinamikse, korunaklı ise yabancı unsurlara karşı ne kadar hassasiyet gösteriyorsa birbiriyle iletişimi ne kadar güçlüyse omurgası o kadar güçlü olur."

Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaştırma, savunma sanayi alanlarında çıtasını yükseltmekle yetinmediklerini vurgulayan Yazıcı, "Demokrasiye musallat olmuş, kendilerine rol yükleyen, vesayetçi yapılarla da çok kararlı bir biçimde millete yaslanarak milletin hukukunu çiğnetmeden, koruyarak büyük bir devrim gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hayati Yazıcı, dünyanın değiştiğini, değerlerin geri plana itildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Haydutvari görüntülere tanık oluyoruz. Milletin hukukunu koruyan, uluslararası ilişkileri düzenleyen, formüller, formatlar etkisiz bir konuma düşüyor. Böyle bir kaygı verici gidişat var. Bu alanlara ilişkin başta Gazze olmak üzere 'doğruya doğru yanlışa yanlış' diyen, 'yaşama hakkı Paris'te neyse Gazze'de de odur' diyen, 'Londra'da neyse Bağdat'ta da odur' diyen bir ülke, bir kişi var. O ülke Türkiye, o kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise AK Parti'nin milletin içinden doğmuş, özlemlerini siyaset sahnesine taşımış bir medeniyet ve hizmet hareketi olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin bir istişare ve gönül hareketi olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Biz gücümüzü kapalı kapılar ardındaki senaryolardan değil ortak akıldan ve milletimizin dualarından alıyoruz. İl Danışma Meclislerimiz, birbirimize ayna olduğumuz, azmimizi tazelediğimiz en kıymetli duraklarımızdır." diye konuştu.

Albayrak tarafından Yazıcı'ya hediye takdim edilen programa, teşkilat mensupları katıldı.

Yazıcı daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, vatandaşlarla iftar yaptı.