AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: \'Sandığa gitmeyen kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım\'

Politika

31 Mart seçimlerine yönelik Kocaeli'de değerlendirme toplantısı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kocaeli'miz seçim kazandığımız ama beklediğimiz sonucu da almadığımız, daha iyi sonuçlar almamız gerektiği halde Türkiye genelinde sandıklardan beklediğimiz sonucu alamayışımızın Kocaeli'mize yansıyan bir boyutu da var. 'Başka bir partiye oy vermek elimden gelmedi, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyen kardeşlerimiz var. ülkemiz genelinde 5 milyon insan sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ni değerlendirmek amacıyla Kocaeli'de partililer ile buluştu. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapacağız. Biz her seçimde sandıktan çıkan sonucu milletin bize bir talimatı, emri olarak görüyoruz. Hatta onu asla kendine göre iyimserlikle okumayan, eğer onun içerisinde milletin yeni dönem için yol haritası varsa, o yol haritasını çok net şekilde ve çok reel bir bakış açısıyla hiç de öyle gereğinde fazla optimist, iyimser bakış açısıyla okumayan bir siyasi hareketin mensuplarıyız. 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezimizin önünde yaptığı konuşma esnasında, 'Sandıktan çıkan bizim beklentilerimizin altında bir sonuç. Bizim beklentilerimiz sandıktan çıkandan daha ileri düzeydeydi ama milletimizin sandıkta bize ne söylemek istediğini çok iyi anladık. Bu uyarıyı önümüzdeki sürecin yol haritası haline getirmemiz gerektiği yönündeki talimatı da aldık. Bunu öpüp başımızın üstüne koyduk. Bu milletimizin bize talimatıdır' deyişi bizim bu konudaki objektivitemizi, milletimizin ne söylediğini önemseyişimizin güzel ifadesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kocaeli AK Parti siyasetimizin çok değerli bir payandası"

31 Mart sonrasına yönelik süreç değerlendirmesi yapacaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün de biz burada artık 31 Mart seçimlerinin geride kalmışlığının ve önümüzdeki sürecin o seçim sonucuna yönelik ortaya koyduğu kriterleri göz önüne alarak süreç planlaması içerisinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bugün teşkilat mensuplarımızla oturup yapacağımız durum değerlendirmesini yapacağız. Daha sonra belki ilerleyecek aşamada görüşmemiz gereken kardeşlerimizle de tek tek görüşeceğiz. Bugün buraya gelişimin asıl nedeninin sadece 31 Mart seçimi sonuçların değerlendirmek olduğunu söylersem eksiklik yapmış olurum. Sadece o değil. AK Parti siyasetimizin çok önemli bir lokomotifi olan, AK Parti siyasetimizin çok değerli bir payandası, itici gücü olan Kocaeli potansiyelimizin, Kocaeli siyasetimizin, Kocaeli'deki yapılmış olan yerel seçimde ortaya koyduğu gayretten ötürü de ana kademe ve teşkilat mensupları, hatta milletvekillerimizi de kapsayan büyük AK Parti ailesine teşekkür etmektir. Bugün geliş amaçlarımdan bence daha önemlisi budur. İkinci bir konu olarak burada bulunmamın sebebi bu seçimde kazanamayan belediye başkanlarımız da var. Aday olup da kazanamayan kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kazanamayan kardeşlerimizin de aslında bundan sonraki süreç içerisinde bu seçim sonucundan elde edilmiş olan tecrübe ve deneyimle eksiklerimizi gidererek, yeni sürecin önemli bir aktörü olma amacıyla bugünden itibaren yeni süreç için yapılması gerekenleri kazanamayan arkadaşlarımızın yapmasını tembihlemek için buradayım" şeklinde konuştu.

"Sandığa gitmeyen kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım"

Kocaeli'de bekledikleri sonucu alamadıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Kocaeli'miz seçim kazandığımız ama beklediğimiz sonucu da almadığımız, daha iyi sonuçlar almamız gerektiği halde Türkiye genelinde sandıklardan beklediğimiz sonucu alamayışımızın Kocaeli'mize yansıyan bir boyutu da var. Bunların hepsini değerlendireceğiz ve Allah'ın izniyle de bunları nasıl telafi edileceğinin cevabı da şüphesiz ki milletimizin bizden talep ettiği şeylerdir. 'Başka bir partiye oy vermek elimden gelmedi, başka bir partiye oy vermek vicdanıma sığmadı. Onun için sandığa gitmedim' diyen kardeşlerimiz var. Aşağı yukarı ülkemiz genelinde 5 milyon insan sandığa gitmedi. Bu kardeşlerimizin incinmişliklerinin telafi edilmesi lazım. Bunun telafisiyle ilgili yapılması gerekenler de bugün burada konuşulacak" ifadelerini kullandı.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri katıldı. - KOCAELİ