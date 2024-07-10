AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl'de seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl'de seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde alınan sonuçları değerlendirdi ve önümüzdeki süreci planladıklarını belirtti. Yılmaz, Bingöl'ün şehircilikle ilgili kazandığı profili ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi ve milletin hizmetinde koşmaya devam ettiklerini vurguladı.

10.07.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu seçim sonuçlarında sandık bize ne talimatı verdi, sandığın dili neyi ifade ediyor, çok iyi tahlil edip, inceleyip bu tahlil ve inceleme sonucunda önümüzdeki süreci planladığımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kenti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdikleri gayretten dolayı parti teşkilatına teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir sonuç değilse de sonuçta milletimizin bir kanaati alındı ve bu kanaatin gereği olan milletimizin talimatını da öpüp başımızın üstüne koyup önümüzdeki sürece bakıyoruz. 31 Mart seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar itibarıyla milletimizin daha yüksek bir teveccühünü nasıl alırız, bu seçim sonuçlarında sandık bize ne talimatı verdi, sandığın dili neyi ifade ediyor, çok iyi tahlil edip, inceleyip bu tahlil ve inceleme sonucunda önümüzdeki süreci planladığımızın bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün şehircilikle ilgili kazandığı profili hem gece hem de gündüz gördüğünü dile getiren Yılmaz, gelirken Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven tarafından da kentte yürütülen çalışmalarla ilgili kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Yılmaz, "500'ü aşkın yatak kapasitesi olan hastanenin inşaatı devam ediyor. Yerel yönetimin projeleri var. Çeşitli ulaşım, altyapı projeleri de devam ediyor." dedi.

Milletin hizmetinde koşmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Milletvekillerimiz Feyzi Bey'e, Zeki Bey'e, Bingöl'ümüzün bu hale gelmesine katkı vermiş, hizmet etmiş olan siyaset büyüklerimizin yaşayanlarına teşekkür ediyoruz, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah devletimizi baki kılsın. Gelecekte daha iyi yerlerde, daha iyi konumda olacak bir Türkiye'nin ihyası ve inşası için mücadele ettiğimizi biliyorsunuz."

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları Cemil Yaman, Ayşe Sula Köseoğlu, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz daha sonra Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Bingöl, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl'de seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl'de seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement