AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: "Allah bu aziz milletten de razı olsun" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: "Allah bu aziz milletten de razı olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: "Allah bu aziz milletten de razı olsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah bu aziz milletten de razı olsun. Bu cefakar aziz millet, dünyanın çok az milletinin, çok az ülkesinin ve insanının ortaya koyduğu feraseti 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya koydu.

26.07.2024 15:28
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah bu aziz milletten de razı olsun. Bu cefakar aziz millet, dünyanın çok az milletinin, çok az ülkesinin ve insanının ortaya koyduğu feraseti 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya koydu." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı"na katılan Yılmaz, organizasyonun Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Gaziantep'i kapsadığını söyledi.

Yılmaz, önümüzdeki günlerde fark illerde de devam ettirmeyi planladıkları istişare toplantılarına katılımın sadece büyükşehir belediye başkanları ve genel sekreterlerle sınırlı kalmadığını bunun yanında genel sekreter yardımcıları ile ilgili daire başkanlıklarının da eşlik ettiğini belirtti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen ertesi günü çalışmalara koyulduklarını hatırlatan Yılmaz, depremin hemen ardından yaraların sarılması adına başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, bu kapsamda devletin gecesini gündüzüne katarak sadece Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 bin konutu teslim edeceğini dile getirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah bu aziz milletten de razı olsun. Bu cefakar aziz millet, dünyanın çok az milletinin, çok az ülkesinin ve insanının ortaya koyduğu feraseti 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya koydu. Her şeyiyle birlikte deprem illerimize koştu. Gecesini gündüzüne kattı ve burada deprem sonrası mücadeleyi en az etki yaratacak, en az insanımızın sıkıntı görmesini sağlayacak şekilde bir mücadeleye girişti. Tabii bu toplantıyı burada organize etmemizin sebeplerinden biri de 6 Şubat depremlerinden sonra etkilenen illerimiz burada. Aşağı yukarı birbirine benzer büyüklükte ve benzer sorunları olan bunların içerisinde en büyüğü ve en tecrübelisi olan en fazla uzun süredir büyükşehir belediyesinde, büyükşehir belediyeciliği başlığı altında güzel hizmetler yapmış olan Gaziantep Büyük Şehir Belediyemiz. Bugüne kadar belki yapılan toplantılarda seçilmiş arkadaşlarımız bir araya gelir. Seçilmiş arkadaşlarımız gelecek öngörülerini ve siyasetle ilgili stratejik çalışmaları, siyasi stratejileri belirler ve bunun adını koyar. Bunun planlamasını yapar. Ama bugün burada bu arkadaşlarımız, büyükşehir belediye başkanlarımız uygulamadan sorumlu başta genel sekreter, hatta genel sekreter yardımcılarından bazıları, daire başkanları ile birlikte buraya geldiler."

Belediyelerin SGK borçları

Bir basın mensubunun belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili sorusu üzerine Yılmaz, muhatapların sadece muhalefet partililerin yönettiği belediyeler değil tüm belediyeler olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bakanı Fırat Görgel de böyle bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

"Asrın felaketi" olarak değerlendirilen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay 20 gün geçtiğini anımsatan Görgel, "Bugün burada olduğumuz başkanlarımız, heyetleri ve ilgili vatandaşlarımız çok büyük acıları beraber yaşadık. Tabii o manzarayı tarif edecek hiçbir kelime yok. şehirlerimiz için tüm milletimiz hemen depremin akabinde devletimiz, milletimiz adeta seferber oldu. Asrın felaketi adeta "asrın dayanışması"na dönüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin her kademesi tüm STK'lerin, gönüllerinin yürüttüğü çalışmalarla adeta umutlarımız yeniden dirildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Allah bu aziz milletten de razı olsun' - Son Dakika

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