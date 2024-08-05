AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonuçları uyarıları içeriyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonuçları uyarıları içeriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonuçları uyarıları içeriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından milletin sandıkta söylediği uyarıları aldıklarını ve telafi etmek için çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, parti içerisinde yaşanan kırgınlıkların unutulması gerektiğini ve liderliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti siyasetine dünya barışının ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

05.08.2024 17:13
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin geride kaldığını belirterek, "Seçim sonunda milletimizin sandıkta söylediği, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi seçim sonuçları bir takım uyarıları içeriyor. Bu uyarıları aldık, emir telaki ediyoruz. Telafi etmek için de gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin il başkanlığında teşkilatlarla bir araya geldi. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, yerel seçimler ve bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart seçimlerinin değerlendirmesini illeri ziyaret ederek yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Çorum'da 31 Mart seçimlerindeki hedefimize ulaştığımızı, bu sonuçtan çok mutlu yada sevinç içinde olduğumuzu söyleyemiyorum. Ülke genelinde de yerel seçimlerde beklentilerimizi tamamen karşılayabildiğimizi söylememem. 31 Mart seçimlerinde milletimiz sandıkta bize verdiği mesajın ve yaptığı uyarının telafisi içerisindeyiz. Seçim sürecinde parti içerisinde kırgınlıkların yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, bunların unutularak geride bırakılmasını, seçim sürecinde yaşananların konuşulmasının bir faydası olmadığını, bunları konuşmanın kırgınlıkların ateşine benzin dökmekten başka bir işe yaramayacağını iddia etti. Liderliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti siyasetine dünya barışının ihtiyacı olduğunu anlatan Yılmaz, "Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik hain saldırının yüreğimizde oluşturduğu travma tarif edilmeyecek kadar büyük. Travmanın artçı etkileri önümüzdeki süreçte ortaya çıkıyor, çıkacak. Önümüzdeki süreçte ülkemizi de hedefe alan, ülkemizin de boş durmaması gereken bir takım hamleler yapması gereken, boş durmamamız bir sürecin arifesindeyiz" dedi.

"Sorumluluğumuz çok büyük" ifadelerine yer veren Yılmaz, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte resmin büyük tarafına bakmamız lazım. Küçük ayrıntılarla, küçük kırılganlıklara takılıp büyük resmi görmekten kendimizi alıkoymayalım. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. AK Parti siyasetine ülkemizin ihtiyacı var. Bizim ülkemize Ortadoğu ve dünya barışının ihtiyacı var. Liderliğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti siyasetine bu mefkureye dünya barışının ihtiyacı var. Olay büyük, büyük olayların büyük kişilikleri büyük kimlikleriyiz bizler. Geçmişte yaptığımız eksikleri, hataları telafi edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Seçim sonuçları uyarıları içeriyor - Son Dakika

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