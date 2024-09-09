Yusuf Ziya Yılmaz: \'Seçim, milletin önüne çıktığımız bir imtihan\'

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, seçimin milletin önüne çıktıkları imtihan olduğunu belirterek, "Bu imtihanda her zaman başarılı olacağız diye bir şey yok. Zaman zaman milletimiz performansımızı eksik görebilir. Daha çok gayret etmek üzere bize bir talimat verir. Biz milletimizin emrindeyiz." dedi.

Yılmaz, partisinin Karabük İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bütün illerdeki belediye başkanları, ilçe başkanları, il başkanları, ana kademenin unsurları ve meclis üyeleriyle seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiklerini aktaran Yılmaz, yerel seçimin akabinde teşkilatları gezdiklerini, 31 Mart seçimlerinde gösterdikleri gayret ve verdikleri mücadeleden ötürü kendilerini tebrik etmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, başarılı olunan yerlerde arkadaşlarını tebrik ettiklerini ifade ederek, "Başarısız olduğumuz yerlerde de kardeşlerimize bunun yeni birtakım başarıların ön adımı olabileceğini, eksiklerimizi görüp bu eksikliklerimiz üzerine yeni stratejiler, yeni gelecek planlamaları yaparız şeklindeki düşünceleri söylüyoruz. 50'nin üzerinde ilimizi gezdim." diye konuştu.

Milletin uyarılarını içeren, dikkatlerin çekilmek istendiği seçim sonuçlarını en iyi okuyan, eleştiri varsa öpüp başının üstüne koyan, övgü varsa hiçbir zaman kibir ve enaniyete kapılmayan bir siyasi hareket olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bundan sonraki yeni mücadelelerde çizmemiz gereken stratejiyi de ve sandıktan aldığımız, sandık sonuçlarının bize ifade ettiği ayrıntıyı da güzel okuyup önümüzdeki süreci planlamayı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin, insanımızın geleceğinin derdine düşmüşüz"

Karabük'te seçimi kazanan il, ilçe ve belde belediye başkanlarını tebrik eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kaybeden yerlerimiz, kaybetmiş olan arkadaşlarımız hiç üzülmesinler. Önümüzdeki süreçte seçimi kaybetmelerinin nedenlerini iyi tahlil ettikleri takdirde, iyi okudukları takdirde kaybedilmiş bir şey olmaz. Seçim milletimizin önüne çıktığımız bir imtihandır. Bu imtihanda her zaman başarılı olacağız diye bir şey yok. Zaman zaman milletimiz performansımızı eksik görebilir. Daha çok gayret etmek üzere bize talimat verir. Biz milletimizin emrindeyiz. Yani siyaseti, milletin istekleri ve milletin talimatları, milletin emri doğrultusunda dizayn eden bir siyasi hareket olarak hep bu bakış açısı içerisinde olduk."

Yılmaz, siyasi muhaliflerinin şimdiden kendi dertleriyle uğraştığını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte tüzük kurultayları yapıyorlar. Tüzük kurultaylarında 'Kim kime konuşma verecek? Kim kaç dakika konuştu? O konuştu, bu niye konuşmadı' milletin gözünün önünde, medyanın önünde tartışıyorlar. Bunların ülkenin sorunlarını çözmek, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın, uluslararası ölçekte etrafımızda ateş çemberi diyebileceğimiz birtakım hassasiyetlerin olduğu dönemde, özellikle etrafımızdaki siyasete yön veren duruş taşıyan, pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek gibi bir performans, yönetmek gibi bir kabiliyet içinde olmadıklarını görmemiz için daha başka ne yapmaları lazım. Sağ olsunlar bunu çok güzel gösteriyorlar bize. Biz ise işimizle meşgulüz. Biz ise geleceğimizin, ülkemizin geleceğinin, insanımızın geleceğinin derdine düşmüşüz. Gecemizi gündüzümüze katarak bu koşturmanın içindeyiz."

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.