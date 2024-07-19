AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ağrı\'da yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını değerlendirmek üzere AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile birlikte Ağrı'ya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını

değerlendirmek üzere Ağrı'ya geldi. AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katılan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan çalışmalarla yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade etti. Yılmaz yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinden sonra birçok ilimize seyahat planlaması yaptık. Çünkü kazanalım kaybedelim, bu şehirlerimizde arkadaşlarımız, teşkilatlarımız seçim sürecinde bir mücadele verdiler, bir uğraş verdiler, gayret ettiler. Seçimden sonra da onları ziyaret edip, teşekkür edelim, kazananları tebrik edelim, kaybeden arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve önümüzdeki süreçte daha hırslanmış, daha gayretli, daha sonuç odaklı, geçmişten alacağımız tecrübe, derslerle geleceği daha akıllıca, daha planlı, daha kararlı bir şekilde yönetmek üzere çeşitli istişarelerde bulunalım ve arkadaşlarımıza önerilerde bulunalım düşüncesiyle il programları yapıyoruz. Bugün de Ağrı'mızda bu amaçla buradayız. 31 Mart seçimleri bizim beklediğimiz sonuçları alamadığımız bir seçim oldu. Ağrı'mızda da daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Ama gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, gerekse uluslararası konjonktürden ülkemize yansıyan olaylar, gerekse süreç içerisindeki planlamayla ilgili çeşitli nedenlerle beklediğimiz sonucu alamadığımız bir gerçek. Beklediğimiz sonucu alamayışımızla ilgili genel merkezimizin hem strateji platformu hem MYK'mız, hem MKYK'mız çok ayrıntılı bir şekilde bu sebep ve sonuçları araştıran, onları ilmi bir düzeye, ilmi bir platforma oturtan, önümüzdeki süreç için iyi bir yol haritasına dönüştüren çalışmalar var. Onları hiç merak etmeyin. Onların gereği yapılıyor. ve bu gereklilikler doğrultusunda da hareket edilecek. Benim sizden bugün basın önünde ricam şu, her seçim süreci arifesinde, öncesinde siyasetin içinde rekabet olur. Adaylık süreci rekabeti olur. O süreçte bir de belediye meclis üyeliği seçimi oldu. İl genel meclisi üyeliği seçimi oldu. Seçimi değil de aday belirleme süreçleri oldu. Bunların hepsi çeşitli rekabetleri içerdi ve bu rekabetler dolayısıyla arkadaşlarımızın bazıları incindi, bazıları yoruldu vesaire. Onların tümü geride kaldı. Şimdi onlara değil geleceğe odaklanıp, geleceği planlayıp, gelecekle ilgili koşar adım yapmamız gerekenleri yapmak üzere sizlerle birlikteyim" dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı iş adamı İsmet Ölmez, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Şemdinli Belediye Başkanvekili Eşref Aysal, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Merkez İlçe Başkanı Cumur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - AĞRI