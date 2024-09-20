AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Zonguldak'ta - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Zonguldak'ta

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklere katılarak partililere hitap etti. Yılmaz, 31 Mart seçimleri sonrası değerlendirmeler yaparak hizmetlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

20.09.2024 17:21  Güncelleme: 17:25
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Zonguldak'ta

ZONGULDAK - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Zonguldak'a geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı karşıladı. Ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İl binasında anı defterini imzaladı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan Zonguldak resmini içeren tablo ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz'a günün anısına Devrek bastonu hediye etti.

Hediyeleşme töreninin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, toplantı salonunda partililere hitap etti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "10 AK Partili belediye ile şehrimizde hizmete devam ediyoruz. Hiç bir bahane bulmadan hiç bir şekilde hiç bir kılıf bulmadan hizmetlere belediye başkanlarımız devam etmekte. Diğerleri gibi ağlayan zırlayan bahaneler üreten hamdolsun belediye başkanlarımız yok. Sizlerin liderliğine hizmetlere devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. 31 Mart seçimlerinden sonra 1 Nisan sabahından itibaren önümüzdeki sürece bakalım. 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçları en iti şekilde okuyan değerlendiren milletimizin bize sandıkta ifade etmek istediği bi sandığın konuştuğuna inanırız. Sandıkta ki oy kompozisyonu ifade edildiği takdirde bir şey anlatır. Neyi anlattığını çok iyi biliyoruz. Milletimiz bize daha çok çalışın sizin ülkeye daha fazla hizmetinize ihtiyacımız var. Temponuzu arttırmanız lazım. Sizin bazı eksikleriniz var. Eksik nedeniyle istediğimiz sonucu alamadık sandıkta. Bu eksiklerin neler olduğu bilim insanları partimizin uzmanları partimizin üst kurul üyeleri hem şehirlerde ve Türkiye genelinde üniversitelerde dahil bilim insanlarının katıldığı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çeşitli platformlarda seçim sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapıyorlar. Biz eksiklerimizi görüyoruz. Eksiklerimizi okuyoruz. Milletimizin bizim daha iyisini yapmak için daha fazla çalışmak için teklif ve talimatını sandıktan çıkan sonucu okuyup değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Zonguldak\'ta
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Zonguldak'ta - Son Dakika

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