AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "KOBİ tanımında ciro üst sınırının 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılması, özellikle üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi hızla büyüyen firmalarımız için büyük bir kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Zeybekci, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tanımının yeniden düzenlenerek bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında, reel sektöre nefes aldıracak önemli bir adımın daha atıldığını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"KOBİ tanımında ciro üst sınırının 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarılması, özellikle üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi hızla büyüyen firmalarımız için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu düzenlemeyle birlikte daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek, finansmana erişim, vergi avantajları ve kamu desteklerinden faydalanma imkanı genişleyecektir."

Zeybekci, hızla değişen ekonomik şartlara uyum sağlamanın ve büyüme potansiyeli taşıyan firmaların yanında olmanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, AK Parti olarak, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.