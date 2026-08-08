Zorlu: Mekke Anlaşması Güney Koridoru Teminat Altına Alıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Mekke Ortak Savunma Anlaşmasıyla Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor, orta koridor dediğimiz büyük bir koridoru da Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'ne katıldı.

Burada konuşan Zorlu, dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığını ve küresel dengelerin yeniden şekillendiğini dile getirerek, bölgesinde güvenlik mimarisi başta olmak üzere enerji, ulaştırma ve lojistik hatlarda artık merkez olma konumunu güçlendiren bir Türkiye'nin var olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Irak Başbakanı Zeydi'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan anlaşmaları hatırlatan Zorlu, "Kerkük'teki petrol ve enerji kaynaklarına Türkiye resmen ortak olmuştur. Bu başarı elbette başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarihin bize verdiği imkan ve sorumluluğun bir başarısıdır" dedi.

"Mekke Ortak Savunma Anlaşmasıyla Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor"

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Zorlu, "Birileri rahatsız oluyor. Bir vatandaş bundan neden rahatsız olur? Neden bunu karalamaya ve gölgelemeye çalışabilir? Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir ama bu büyük gönül coğrafyamızın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti bir şey yapmaya çalışıyor. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının güney koridoru teminat altına alınıyor, orta koridor dediğimiz Hazar'dan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor. Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla, içimizde 86 milyon yurttaşımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de Türk dünyasının işbirliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Zorlu, AK Parti bünyesinde 23 Şubat 2025'te kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, hazırlanan 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi' adıyla ilk ve tek politika belgesini yazdıklarını da sözlerine ekledi.