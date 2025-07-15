AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Terörsüz Türkiye" için kurulması planlanan komisyona ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Terörsüz Türkiye" için kurulması planlanan komisyona ilişkin konuştu Açıklaması

15.07.2025 15:21
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bundan sonra silah bırakma faaliyetleri devam edecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bundan sonra silah bırakma faaliyetleri devam edecek. Meclisimizde komisyon kurulacak. 10-15 gün içerisinde o komisyon da şekillenir." dedi.

Ala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'dan bir grubun, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesine ilişkin bir soru üzerine Ala, bunun kamuoyuna yönelik bir deklarasyon, silahların bırakılmasının gösterilmesi olduğunu belirtti.

Devletin, bu konuya yönelik mekanizmalarını oluşturduğunu vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Adım adım her şey öngördüğümüz şekilde buraya kadar geldi. Bundan sonra ümit ediyorum ve biliyorum ki öngördüğümüz biçimde devam edecektir. Bundan sonra silah bırakma faaliyetleri devam edecek. Meclisimizde komisyon kurulacak. 10-15 gün içerisinde o komisyon da şekillenir. TBMM, Devlet Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli, destekleyen siyasi partiler, hep birlikte bu meselenin çözümü için çalışmalara devam ediyoruz. Kamuoyu desteği de oldukça yüksek, yaptığımız araştırmalarda yüzde 75,9'u destekliyor. Bu, daha da artabilir."

Ala, Türkiye'nin, prangalardan kurtulmasının önemine işaret ederek, "Artık terör prangasından kurtulmuş Türkiye'nin de fırsatlarına odaklanarak, yoluna devam edip, müreffeh, daha gelişmiş bir ülke olarak, Türkiye Yüzyılı hedefimizdeki dünyanın en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmesidir. Terörün kazandırdığı hiçbir şey, hiç kimse de yoktur. Ama çözümün kazandıracağı herkestir, herkes bundan fayda sağlar, 86 milyondur kazananı." ifadesini kullandı.

"Bu, Türkiye'yi yok etme, tarumar etme projesi"

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Ala, FETÖ'yü kullanan yabancı odakların, 15 Temmuz'da temel amacının, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek olduğunu" söyledi. Milletin desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin uçurumun kenarından alındığını belirten Ala, vatana ihanet suçunu işleyen şebekenin saldırılarının da boşa çıkarıldığını vurguladı.

15 Temmuz'da, TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve vatandaşlara yönelik saldırıları hatırlatan Ala, böyle bir ihanetin daha önce görülmediğini dile getirdi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve gazilere saygılarını ileten Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihanet şebekesi, sokakta milletimizi; Meclis'te milletimizin iradesini, vicdanını, kalbini; Külliye'de milletimizin dirayetini, iradesini ve beynini bombalıyor. Bu ne demek? Bu, Türkiye'yi yok etme, tarumar etme projesi. Başarılı olsalar Türkiye, Suriye, Irak gibi darmadağın olacaktı. İç savaş çıkıp kargaşa başlayacaktı. Milletimiz, inanılmaz bir dirayet ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkmaları ve Cumhurbaşkanımızın çağrısı, dönüm noktası olmuştur. Ondan sonra bu ihanet şebekesi, gittikçe güç kaybetti ve sabaha karşı da sonuçları elde ettik.

Türkiye, milletiyle, devletiyle, devletin içerisinde milletini seven görevlileriyle, devlet kurumları içerisine yuvalanmış ihanet şebekesinin sonunu getirmiştir. Mücadele devam ediyor, dikkatli olmak lazım. Milletimi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğini selamlıyorum. İkisi birleşince Türkiye'de nelerin başarılabileceğinin gösterilmiş olmasından da büyük ders çıkarılması gerektiğini söylüyorum. Daha önce başarılı olmuş bütün darbelere bakıyoruz; şimdi o darbe girişiminin başarılı olamamasının temel nedeninin de bu lideri ve milletiyle birbirine sadık, birbirine güvenen bir irade olduğunu da rahatlıkla görüp ders çıkarmamız gerekir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Ala, 'Terörsüz Türkiye' için kurulması planlanan komisyona ilişkin konuştu Açıklaması - Son Dakika

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