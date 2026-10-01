AK Parti Genel Başkanvekili Ala, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı:

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- "(Yeni Parti milletvekillerinin TBMM Genel Kurul Salonu'nu terk etmesi) Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla iktidara gelen Cumhurbaşkanı'dır. Milleti mi protesto ediyorsunuz, kimi protesto ediyorsunuz?" "Meclis'i terk etmek bir siyasi tutum olamaz. Terk edecektiniz Meclis'e niye geldiniz?" "(Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu) Meclis iradesinin, millet iradesi adına Türkiye'nin en önemli sorunu çözülürken içerisinde olması, onun değerlendirme yapması en tabii olandır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada salondan ayrılmalarına tepki göstererek, "Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla iktidara gelen Cumhurbaşkanı'dır. Milleti mi protesto ediyorsunuz, kimi protesto ediyorsunuz?" dedi.

Ala, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verdiği resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada salondan ayrıldıklarının hatırlatılması üzerine Ala, TBMM'nin meselelerin konuşulduğu, millet iradesinin temsil edildiği önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Temsil edilen kesimlerin, aynı fikirde olunmasa da karşıda olanların milleti temsil ettiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Ala, şöyle devam etti:

"Burası terk edilmek için değil, meseleler konuşulsun diye vardır. O, hem siyasi nezaketsizlik hem de siyasi öngörüsüzlük, siyasi akıl tutulmasıdır. Milletin yüzde 52'sinin oyuyla seçilmiş devletin başkanı, milletin de seçimiyle, doğrudan seçimiyle ilk defa işbaşına gelen bir Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla iktidara gelen Cumhurbaşkanı'dır. Milleti mi protesto ediyorsunuz, kimi protesto ediyorsunuz? Milleti temsilen orada. 87 milyonun Devlet Başkanı olarak orada. Bu, millete saygısızlıktır, milletin iradesine hürmetsizliktir. Oysa siyasi partilere düşen Meclis'te memleketin meselesini tartışmak, konuşmak. Meclis'i terk etmek bir siyasi tutum olamaz. Terk edecektiniz Meclis'e niye geldiniz?"

"Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanacağı kanaatindeyim"

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ala, süreci, TBMM Başkanlığının görüşmelerle belirleyeceğini dile getirdi.

Ala, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la ilgili süreçlerde İzleme Komisyonu'nun kurulması gerektiğini söylediklerini aktararak, TBMM'nin 87 milyonun temsil edildiği kurum olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, şunları kaydetti:

"Meclis iradesinin, millet iradesi adına Türkiye'nin en önemli sorunu çözülürken içerisinde olması, onun değerlendirme yapması en tabii olandır. Burada önemli olan, başka ülkeler terör sorununu çözerken mutlaka 3'üncü ülkenin gözetimine ihtiyaç duymuştur. Oysa Türkiye, böyle bir ihtiyaç duymamıştır. Kendi Meclis'imiz, milletin iradesini temsil eden Meclis'imiz gözetleyecektir bu süreci. Bu çok kıymetli bir husustur. Türkiye, Filipinler'deki sorunun çözülmesi için gözlemcidir. Başka ülkeler hep bu 3'üncü göze ihtiyaç duydu. Biz, işte buna ihtiyaç duymadık. TBMM bu görevi yerine getiriyor. Duruma vaziyet edecek, Meclis'te komisyon kurulacak. Terörsüz Bölge ve Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanacağı kanaatindeyim, buna inanıyorum. Gelişmeler de tahmin ettiğimiz ve öngördüğümüz şekilde oldu."

Sürece siyasi ve toplumsal desteğin yüksek olduğuna işaret eden Ala, Türkiye'nin hedeflerine doğru gitmesine müsait ortam bulunduğuna dikkati çekti.

Ala, herkesin elinden geleni yapması gerektiğini, provakasyonlara müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Kullandıkları dile dikkat ettiklerini, hassas bir süreci yönettiklerini söyleyen Efkan Ala, milletin terör konusunda "Artık yeter" dediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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