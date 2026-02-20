AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Gaziantep'te törenlere katıldı Açıklaması - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş Gaziantep'te törenlere katıldı Açıklaması

20.02.2026 18:00
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yapılan deprem konutlarının önemine işaret ederek, "Bu ancak inançla aşkla yapıldığında başarılabilecek işler.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yapılan deprem konutlarının önemine işaret ederek, "Bu ancak inançla aşkla yapıldığında başarılabilecek işler." dedi.

Elitaş, Şehitkamil Belediyesince yapılan Pancarlı Gençlik Kütüphanesi'nin açılışındaki konuşmasında, kendisinin gençlik yıllarında bu tarz modern alanların olmadığını belirterek, bu alanların da gençlik için yapılan en büyük yatırımlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda sağlıktan sosyal tesislere kadar hemen her alanda çok büyük aşamalar katettiğini dile getiren Elitaş, "Milattan önceyi değil, yakın Türkiye'yi anlatıyorum. 30-40 senelik Türkiye'yi anlatıyorum. Bugün o kadar güzel mekanlar ortaya çıkarmışız ki yapanları, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Elitaş, Gaziantep'in belediyecilik anlamında büyükşehirden merkez ilçelerine kadar örnek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin 3. yılını geride bıraktık. Siz bu afeti en derin yaşayan vatandaşlarımızdansınız. Hepinize yeniden geçmiş olsun diyorum. Şu an itibarıyla 33 binden fazla konut teslim edildi. Türkiye'de de 455 bin gibi konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu ancak inançla aşkla yapıldığında başarılabilecek işler. Aşkınız olmazsa, inancı yaşamazsanız, 'Başımıza bunlar geldi, ne yapalım?' derseniz bugün yapılanların hiçbirini yapamazsanız. Biz de bu bilinçle bu millete aşığız, bu ülke ile dertliyiz."

Elitaş, daha sonra Karşıyaka Gençlik Kütüphanesi'nin temel atma törenine katıldı. Kütüphanenin tamamlandığında 400 öğrenciye aynı anda hizmet verebileceğini aktaran Elitaş, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen medeniyetin temsilcileriyiz. Hz. Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' dediği gibi burada da inşallah bizlere harfler öğretecek bilim insanları yetiştirecek bir kütüphanenin açılmasının ön çalışmalarının temelini atıyoruz." diye konuştu.

Törenlere Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve diğer ilgililer katıldı.

