Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti ile inşa edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti ile inşa edeceğiz

Elitaş: Türkiye Yüzyılı\'nı AK Parti ile inşa edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti ve Cumhur İttifakı ile inşa edeceklerini söyledi. Elitaş, 31 Mart seçimlerinde halkın AK Parti'ye mesaj verdiğini belirtti.

11.09.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz." dedi.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında partisinin 13 milletvekiliyle Çorum'a gelen Elitaş, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın AK Parti'ye mesaj verdiğini söyledi.

AK Parti olarak mesajı aldıklarını belirten Elitaş, sözlerine şöyle devam etti:

"31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde farklı bir şeyler oldu. Hatalar yapmış olabiliriz. Millet bu hatalarımız çerçevesinden bize mesaj vermiş olabilir. Bu mesaj nedir? Yavrularımızı sahiplenelim. Onların dertlerini, dileklerini, isteklerini yerine getirelim. Onların daha güzel yaşayabileceği kentler oluşturalım. Yeşil alanlar, çocuk parkları, bahçeler, sosyal donatılar gerçekleştirelim. İşte bugün ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gösterdiği sevgiyi, sempatiyi daha ileriye doğru götürebilmemiz için eksiklerimiz var. Vatandaş bize 31 Mart tarihinde mesaj verdi. Mesajı aldığımızı her zaman söyledik. AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz."

AK Parti olarak diğer siyasi partilerin ezilmişliği, kavgası, birbirine düşmesi veya mahcubiyetleri üzerine siyaset inşa etmediklerinin altını çizen Elitaş, "Biz AK Parti olarak milletimizin bize gösterdiği yolda, bize verdiği talimatlar doğrultusunda onlara hizmetkar olabilmek için yolumuza çıktık, devam eder gideriz. O partilerdeki iç mücadeleler ne olursa olsun bizi hiç ilgilendirmiyor. AK Parti camiasındaki bu birlik, beraberlik, kardeşlik duygusu tüm ülkeye yayılmalı. Çünkü ülkemizin kardeşlik duygusuyla birbirine sarılmasına, kucaklaşmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan, Süreyya Sadi Bilgiç, Fuat Köktaş, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir, Osman Gökçek, Murat Alparslan, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya katıldı.

Toplantının ardından milletvekilleri, görevlendirildikleri ilçelere giderek ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Mustafa Elitaş, Partiler, Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti ile inşa edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Elitaş: Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti ile inşa edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement