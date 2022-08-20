AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık... - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık...

20.08.2022 14:16
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: " Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Numan Kurtulmuş, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık... - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık... - Son Dakika
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