AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir - Son Dakika
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AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir

05.10.2022 13:58
AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın söylemi muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir her şeyden önce" ifadesini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi ile konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'anayasa değişikliği' teklifini değerlendirdi.

"MUHAFAZAKAR KADINLARIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Konuyu herkesin yakından takip ettiğini dile getiren Keşir, şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı'nın söylemi muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir her şeyden önce. Bir muhafazakar kadın ve Kadın Kolları Başkanı olarak söylüyorum bunu. Bütün tarihi geçmişi sayın Cumhurbaşkanımız ortaya döktü. Bunların hiçbiri olmamış sayarak, 'pardon, özür dilerim' diyerek, gece yarısı bir söylemle, aksine ertesi gün verdikleri metin de son derece kısıtlayıcı, daraltıcı bir metin. O anlamda samimilerse, bir nedamet gösteriyorlarsa, anayasa değişikliğiyle bunu tam güvence altına almak partimizin bu anlamdaki en önemli önerisi olacak. O anlamda göreceğiz samimiyetlerini de. Tıpkı helalleşme gibi içi doldurulmamış, üzerine düşünülmemiş sadece ajans hareketli bunlar."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Keşir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir - Son Dakika

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