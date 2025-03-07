AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Hatay'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, İş'te Kadın Kardeşim Projesi ile ilgili, "Bugün bir köprü kuruyoruz, bir tarafında Hataylı cesur kadınlar, diğer tarafında ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen deneyimli siyasetçi ve iş kadınları var. Bu köprüden geçecek her bilgi, destek, güven dolu söz, şehrinizde yeni hayatlar icra edecek." dedi.

Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yüreklerinde tarifsiz bir dayanışma duygusuyla kentte bulunduklarını söyleyen Ercan, Hatay'da bulunmalarının sebebinin sadece hatırlamak, konuşmak ya da geçmişin hüznünde kaybolmak olmadığını vurguladı.

Ercan, şöyle devam etti:

"Biz bugün buraya kuru bir kadınlar günü kutlamasına değil, kökleri yıkıma dayansa da dalları geleceğe uzanan yeni bir başlangıcı inşa etmeye geldik. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın bakan yardımcılarımız ve tüm deprem bölgesindeki belediye meclis üyelerimiz, il başkanlarımız ve bölge teşkilatımızla Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'ımıza destek vermeye hazır kardeşleriniz olarak buradayız. Sadece bizler değil, 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' kapsamında ülkemizin çeşitli bölgelerinden güçlü, akıllı ve başarılı ak yürekli iş kadınlarımız da burada. AK Parti'li kadınlar olarak yıkımın ardından gücümüz yettiğince mücadelenizin her anında yanınızda olduk, olmaya da devam ediyoruz ama biliyoruz ki sadece ayağa kalkmak yetmez, şimdi yürüme, ilerleme ve elde olanları yeniden üretmeye başlama zamanı."

"Bugün bir köprü kuruyoruz"

Hatay'da depremin yalnızca binaları değil hayatları da altüst ettiğini, birçok kadın için yalnızca bir ev değil bir hayat mücadelesinin de enkaz altında kaldığını anlatan Ercan, şunları söyledi:

"Umutla kurulan işler, ürettiğiniz onca emek parmaklarınızın arasından kayıp gitti ancak biz biliyoruz ki kadın demek dirayet, güç demektir. Bu ülkenin kadınları yalnızca kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da onarabilecek kudrettedir. İşte tam da bu yüzden bugün buradayız. Bu öyle bir görev ki siyasetin de ötesinde, sadece bu vatanı paylaşmanın verdiği bir kardeşlikle yanınızda olmayı gerektiriyor. Ellerimizi işte böyle bir duygu ile sizlere uzatıyoruz. Bugün bir köprü kuruyoruz, bir tarafında Hataylı cesur kadınlar, diğer tarafında ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen deneyimli siyasetçi ve iş kadınları var. Bu köprüden geçecek her bilgi, destek, güven dolu söz, şehrinizde yeni hayatlar icra edecek. Danışmanlık, mentörlük eğitim, iş ağları ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa burada olacağız çünkü biz 'birbirimize yetebiliriz ve birbirimizi yine ancak biz büyütebiliriz' diyoruz. Biz bugün 8 Mart emekçi kadınlar günü vesilesiyle kadınlarımızı daha da güçlendirmeye geldik çünkü bir kadının güçlenmesi demek, toplumun güçlenmesi demektir. Bir annenin çabasının karşılığını bulması, bir çocuğun geleceğe güvenle bakması demektir ve kadının iş gücü ülkemizin kalkınmasında, güçlü Türkiye'nin inşasında vazgeçilemeyecek bir önemdedir."

Ercan, AK Parti Kadın Kolları olarak "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" için kolları sıvadıklarını vurgulayarak, "Gücünüzün azaldığı yerde, size umut vermeye hazır kız kardeşleriniz, inşallah bugün birçok hayalin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. Deneyim cesaretle, girişim destekle, emek bilgiyle buluşacak. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayı yalnızca sabır ve şükrü değil, aynı zamanda paylaşmanın da en güçlü halidir. İmkanları eşitlemek, çabayı ve fırsatları çoğaltmak demektir. Gerçek bereket, sofraları açmak kadar yolları açmakta da saklıdır. Bugün işte bu niyetle buradayız." diye konuştu.

Proje kapsamında kurulacak bu köprü sayesinde yeşerecek yepyeni hikayeler olacağını belirten Ercan, "İş'te Kadın Kardeşim Projesi"nin hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da herkesin ramazanını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay'a verdiği destek ve önem için şükranlarını sunan Yayman, Hatay'da 153 bin hak sahibinin olduğunu bu yıl içerisinde de bütün evleri teslim edeceklerini belirtti.

Yayman, konuşmasında "Bir erkek, kardeşiniz olarak eğer AK Parti 23 yıldır iktidardaysa, her seçimi kazandıysa buradaki gerçek pay kadınlarımızın ve kadın kollarımızındır." ifadesini kullandı.