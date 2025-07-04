AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Liderlik Akademisi sona erdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Liderlik Akademisi sona erdi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Liderlik Akademisi sona erdi
04.07.2025 15:49
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' sona erdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' sona erdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bu 3 günlük eğitim ve istişare sürecinin, kendimize ve görevlerimize dair daha derin bir şuur, daha geniş bir vizyon kattığına inanıyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın ev sahipliğinde Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen, 'Kadın Kolları Liderlik Akademisi' kampı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 gün önce açılışı yapılan kampın kapanış etkinliğinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan konuştu. Ercan, istişare kültürünü, yalnızca bir gelenek değil, bir teşkilat ahlakı olarak gördüklerini belirterek, "Bu anlayış, kurulduğu günden bugüne AK Parti'mizin karar alma biçiminde, teşkilat yapısında ve siyaset üretme dilinde temel bir ilke olarak varlığını sürdürmüştür. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin yükünü, istişarenin adaletiyle taşıyan bir lider olarak, bizlere yalnızca bir yön değil, bir yöntem de göstermektedir. Onun her meselede, teşkilatla kurduğu doğrudan ve samimi bağ, istişarenin ne denli stratejik bir derinliğe sahip olduğunun açıkça göstergesidir. Bu kamp, işte tam da bu anlayışla şekillendi. Sizlerin her biri, bu büyük teşkilatın sahadaki gözleri, sesi, vicdanısınız. O sebeple burada her bir sözünüz, sadece bir fikir değil bizler için önemli bir değerdir. Her birinizin katkısı, bu bütünlüğü diri tutan harç hükmündedir" dedi.

'HER KAZANIM, KARŞILIK BULDUĞU ÖLÇÜDE KIYMETLİDİR'

Kampın büyük başlangıçların işaret fişeği olduğunu söyleyen Ercan, "Zira her yeni bilgi, beraberinde yeni bir mesuliyet getirir. Her kazanım, sahada karşılık bulduğu ölçüde kıymetlidir. Bu 3 günlük eğitim ve istişare sürecinin, bizlere yalnızca yeni bir bakış açıları kazandırmakla kalmadığına; aynı zamanda kendimize ve görevlerimize dair daha derin bir şuur, daha geniş bir vizyon kattığına inanıyorum. Sizlerin gözlerinde bu donanımı, bu kararlılığı ve bu sorumluluk bilincini net bir şekilde görüyorum" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUMUZ OLUMLU ŞEKİLDE ETKİLENECEK'

Dava bilincine değinen Ercan, "Sadece sahiplenmekle değil, taşıdığı yükü omuzlamakla anlam kazanır. Sizler, o yükü büyük bir onurla taşıyan dava arkadaşlarımızsınız. Gönül kazanmayı siyaset kazanımının önüne koyan bu teşkilatın, sahadaki en güçlü seslerisiniz. ve bu kampın sonunda, sizlerin liderliğinde sonuçlar sahaya yansıdığında, tüm toplumumuz bundan en olumlu şekilde etkilenecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Liderlik Akademisi sona erdi - Son Dakika

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