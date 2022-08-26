Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

26.08.2022 12:29
Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi.

Bir dizi temasta bulunmak için kente gelen Zenbilci, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret etti. Tutuk, Zenbilci'ye yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Ardından Zenbilci, Tutuk ile belediye tarafından hayata geçirilen ve devam eden projeleri saha gezisine çıkarak inceledi.

Tutuk, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Zenbilci'yi güzel şehrimizde misafir ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sunum eşliğinde kendisine aktardık. Ardından sahaya çıkarak yaptığımız çalışmaları gösterdik. Bizler için verimli bir gün oldu. Kendisinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalandık" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, AK Parti, Yalova, Adana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zenbilci, Yalova Belediyesi'nin çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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