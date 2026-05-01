AK Parti Genel Sekreteri İnan: "CHP yönetimindeki yerel idarelerde işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz" dedi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz. Meydanlarda 'emek' nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir. Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA