AK Parti Genel Sekreteri İnan, Çiğli Belediyesi ziyaretinde konuştu: - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Çiğli Belediyesi ziyaretinde konuştu:

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- "(Özgür Özel) 100 yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz bu partinin adı Yeni Parti değil, olsa olsa yeni yalanlar partisidir"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in 100 yıllık bir partinin birliğini koruyamadığını belirterek, "Kurduğunuz bu partinin adı Yeni Parti değil, olsa olsa yeni yalanlar partisidir." dedi.

İnan, bir süre önce AK Parti'ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren İnan, Özel'in "siyasi pusulasızlığını ve parti içindeki irade zafiyetini", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye asılsız ithamlarda bulunarak örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

İnan, Özgür Özel'e seslenerek, şöyle konuştu:

"Siz önce kendi partiniz içerisindeki şaibeli para sayma görüntülerinin, kapalı kapılar ardında delege pazarlıklarının ve rant iddialarının siyasi hesabını verin. Kendi siyasi krizlerinizde boğulurken, bu milletin helal oylarıyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza o seviyesiz ifadelerle hitap etme hakkını kendinizde asla göremezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmak sizin siyasi tükenmişliğinizi gizlemeye yetmez. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuksuzluğu olan kanun önünde hesap verir. Bir belge, bir dekont, bir dokümanın varsa işte adliye de savcılık da orada, götürüp oraya verirsin. Sayın Özgür Özel Çiğli'den söylüyoruz. Eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı, Özkan Yalım'la, Antalya'da Muhitten Böcek'le verdiğiniz pozların, öte yandan bankamatik fareleriyle çektirdiğiniz boy boy fotoğrafların, belediyelerinizdeki bankamatik memurlarına rozet takma görüntülerinin ve skandalların hesabını bin yıl geçse veremezdiniz."

Özel'in şaibeye bulaşanları partisinden uzaklaştırmadığını, başköşeye oturttuğunu söyleyen İnan, "Utanmadan, sıkılmadan bu milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmaya çalıştın. O nedenle sizin siyasi pusulanız da ahlakınız da işte bu kadar çürümüştür. Bir de çıkmış utanmadan ve sıkılmadan 'AK Partililer benimle fısıldaşıyor' diyerek aklı sıra fitne ateşini körüklemeye çalışıyor. Sayın Özel, bizim hiçbir dava arkadaşımız siyasi acz ile asla fısıldaşmaz. Sen kapalı kapılar ardında fısıldaşmayı, karanlık köşelerde FETÖ'cülerle iş tutmayı, onlarla fısıldaşmayı çok iyi bilirsin. Bu senin geçmişinde var." ifadelerini kullandı.

-"Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur"

Özgür Özel'in partisinde kimin sözünün geçtiğinin belli olmadığını belirten İnan, insanların bitmek bilmeyen taht kavgalarından artık usandığını kaydetti.

İnan, Özel'in Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye geçişini engellemek istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen ve yol arkadaşların çiziyor. 100 yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz bu partinin adı Yeni Parti değil, olsa olsa yeni yalanlar partisidir. Özgür Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş ve kokuşmuş anlayışın, İzmir'in geleceğini zehirlemesini asla müsaade etmeyiz. Şehrimizin yolları kendisine ve arkadaşlarına kapalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e olan sevdasını herkesin bildiğini dile getiren İnan, Erdoğan'ın kasım ayında kente geleceğini, İzmir'in yıllardır beklediği tarihi müjdeleri ilan edeceğini söyledi.

İnan, AK Parti'ye katılan isimlerle çalışma güçleri ve kent için üstlendikleri hizmet yükümlülüklerinin arttığını ifade ederek, "Bizler bu şehre karşı senelerdir sorumluluklarını ihmal edenler, oyları çantada keklik görüp İzmirlilerin aklıyla alay edenler gibi asla olmayacağız. Bu şehir altyapı, kentsel dönüşüm beklerken, körfez kokudan geçilmezken, kendini Maldivler'de tatile layık görenlerden olmadık, olmayacağız. Bizim omuzlarımızdaki birinci görev, bu devasa kayıpları süratle telafi etme sorumluluğudur. İzmir artık, kendisine mahkum edilen zihniyeti yırtıp atmaktadır. İzmir'de artık mazeret üretenlere yer yoktur. İzmir'in fetret dönemi bugün itibarıyla bitmiştir." diye konuştu.

Gazetecilerin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın Yeni Parti'den istifa ettiğini hatırlatarak "Önümüzdeki günlerde partinize başka belediye başkanları katılacak mı?" sorusu üzerine İnan, "Hayırlısı. Görüşmemiz yok diyemeyiz. Partimizin kapısının partimizin değerleri doğrultusunda herkese açık olduğunu ifade ettik. Çok seçici davranıyoruz." yanıtını verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız da ilçe için çok güzel bir dönemin başladığını söyledi.

Kaynak: AA
Çiğli BelediyesiÖzgür ÖzelYeni PartiAK PartiPolitikaSon Dakika

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