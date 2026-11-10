AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

İnan, açıklamasında, yürekleri dağlayan, çok acı bir günü geride bıraktıklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelere sabır dileyen İnan, şunları kaydetti:

"Rabbim milletimize ve güzel şehrimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdi bize düşen en büyük görev, hayatını kaybeden kardeşlerimizin emaneti olan ailelerine ve evlatlarına tek yürek olarak sahip çıkmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hükümetimiz ve belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak yaraları sarmak adına gereken her adımı eksiksiz atacaktır. İzmir'in köklü sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve iş dünyasının da bu dayanışma ruhuna en güçlü katkıyı sunacağına yürekten inanıyorum. Adli süreci ilk andan itibaren bizzat ve titizlikle takip ediyoruz. Bu acıda ihmali ya da kusuru bulunan kim varsa hukuk önünde hesap verecek, hiçbir şey kimsenin yanına kar kalmayacaktır."