AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine ilişkin, "İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları, kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık 'özel hayatlar'... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir. Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, milli ahlak zemininde bir öz eleştiri vermek yerine hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak milli değerlerden ve devlet adabından tamamen kopuk bir siyasi aklın ürünü olabilir. İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir." ifadelerini kullandı.

Özel'in "idrak edemediği" çok net gerçekler olduğu yönünde görüş bildiren İnan, şunları kaydetti:

"Bir, kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok. İki, ?biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir. Üç, gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları... Şovlarınız ve şantajlarınız, mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır."