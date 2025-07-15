AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Hainlere lanet, demokrasiye sonsuz zafer"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hainlere lanet, demokrasiye sonsuz zafer. Bu millet hürriyetine aşıktır. 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden FETÖ'cü hainler, milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça oldu. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır" dedi.

İnan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Mesajında 15 Temmuz hain darbe girişime karşı milletin destansı duruşuna dikkat çekti. 'Zaferin adı Türkiye' sloganıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hainlere lanet, demokrasiye sonsuz zafer. 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden FETÖ'cü hainler, milletimizin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça oldu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla FETÖ'cü bu alçaklar, tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri buldu. O gece tankların önüne bedenini siper eden aziz milletimiz, dünyaya emsalsiz bir demokrasi zaferi ilan etti. Şehitlerimizin kanıyla, gazilerimizin direnişiyle bağımsızlık meşalemiz daha da yüceldi. Bu millet hürriyetine aşıktır. Bu zafer, milletimizin sarsılmaz imanının ve birliğinin eseridir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen hür kalacak, demokrasiye uzanan her el kırılacaktır." - ANKARA