AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de konuştu
AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de konuştu Açıklaması

21.02.2026 21:32
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 2023 seçimlerinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile kurdukları Cumhur İttifakı sayesinde kazandıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'nı iktidar yapmasaydınız bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda maarif müfredatı değil, LGBT müfredatı olurdu. Bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nca Bornova ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı"na katılan İnan, mübarek ramazan ayının ilk günlerinde İzmir'de birlik ve beraberlik mesajı vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ortaklığı olmadığını vurgulayan İnan, "Cumhur İttifakı, 21. yüzyılın sarsılmaz birlikteliğidir. Bu soframız 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper edenlerin, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun emanetini namus bilenlerin sofrasıdır. Dualarımız, Kerkük'ten Karabağ'a, Doğu Türkistan'dan bugün çocukların feryatlarının göğe yükseldiği Gazze'ye kadar uzanıyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki başarısına dikkati çeken İnan, şunları kaydetti:

"Sizler 2023'te Cumhur İttifakı olarak güç verdiniz ve biz kazandık. Cumhurbaşkanımız yüzde 53'lere varan bir oyla seçildi. Eğer Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı kazansaydı bugün Suriye'de Türkiye'nin pozisyonu ne olurdu? Esed kaçarken 'Esed ile görüşülmeli' diyenlerin, Sednaya Hapishanesini görmezden gelmesinden tutun nasıl bir ülke diplomasisi olurdu, sizin takdirinize bırakıyoruz. Bugün Kıbrıs'ta nasıl bir tavır takınırdı, sizlerin takdirine bırakıyoruz. Nereden bakarsanız bakın şuna emin olun ki Cumhur İttifakı'nı iktidar yapmasaydınız bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda maarif müfredatı değil, LGBT müfredatı olurdu. Bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. İnşallah bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 2028 yılına girerken hep birlikte daha güçlü bir zafere İzmir olarak, Cumhur İttifakı olarak imza atacağız."

İnan, Ülkü Ocakları'nın Türk gençliğini bazı küresel kampanyalara karşı korumak için çaba sarf ettiğini savunarak, "Büyük Türk gençliğinin inandığı değerler, dünyanın da değerleri olma aşamasına geldi. Artık biz bu değerleri dünyanın değerleri haline hep beraber getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İnan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ramazan ayını tebrik ederek, ev sahipliğinden dolayı Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç'a teşekkür etti.

İftara, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehit yakınları ve ülkü ocakları üyeleri katıldı. ???

Kaynak: AA

