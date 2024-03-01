AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş\'tan imar müjdesi

Politika

AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, imara kapatılan ilçenin tekrar imara açılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Ankara'da ilçenin imar durumu ve çeşitli projeler için bakanlıklarda ilçenin sorunlarını çözmek için destek sözü aldı.

İmarla ilgili açıklamalarda bulunan Toydaş, "Mazeret değil proje üretiyoruz. Depremden beri en büyük soru işaretimiz, mevcut Gölbaşımız ve imar durumunun ne olacağıydı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, Milletvekilimiz Hüseyin Özhan ile birlikte durumu istişare ettik. Bilimsel esaslara bağlı kalmak ve bilim kurulu raporundaki tedbirlere uymak kaydı ile imar kapanmayacak. Detayları size Ankara dönüşü anlatacağız. Rabbimin özenle yarattığı doğal güzelliklerle dolu Gölbaşımıza yakışır millet bahçesi sözümüzü bakanımız verdi. Turan Özdemir ve İstasyon Caddesi üzerinde çarşımızın yerinde dönüşümünün de sözünü aldık. Heyecanlıyız, Ankara dönüşü bütün detayları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz" diye konuştu. - ADIYAMAN