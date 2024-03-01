AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'tan imar müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'tan imar müjdesi

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş\'tan imar müjdesi

AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, ilçenin imara açılacağı müjdesini verdi. Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ilçenin imar sorunları için destek sözü alındı.

01.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, imara kapatılan ilçenin tekrar imara açılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Ankara'da ilçenin imar durumu ve çeşitli projeler için bakanlıklarda ilçenin sorunlarını çözmek için destek sözü aldı.

İmarla ilgili açıklamalarda bulunan Toydaş, "Mazeret değil proje üretiyoruz. Depremden beri en büyük soru işaretimiz, mevcut Gölbaşımız ve imar durumunun ne olacağıydı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, Milletvekilimiz Hüseyin Özhan ile birlikte durumu istişare ettik. Bilimsel esaslara bağlı kalmak ve bilim kurulu raporundaki tedbirlere uymak kaydı ile imar kapanmayacak. Detayları size Ankara dönüşü anlatacağız. Rabbimin özenle yarattığı doğal güzelliklerle dolu Gölbaşımıza yakışır millet bahçesi sözümüzü bakanımız verdi. Turan Özdemir ve İstasyon Caddesi üzerinde çarşımızın yerinde dönüşümünün de sözünü aldık. Heyecanlıyız, Ankara dönüşü bütün detayları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsunuz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, AK Parti, Ankara, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'tan imar müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş'tan imar müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement