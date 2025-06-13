AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
13.06.2025 17:45  Güncelleme: 18:03
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, trafik cezalarının düşürülmeyeceğini, aksine daha caydırıcı hale getirileceğini açıkladı. Güler, kamuoyundaki tepkilerin cezaların yüksekliğinden değil, aşırı radar uygulamalarından kaynaklandığını söyledi. ''Radar cezası'' diye bir kavramın olmadığını vurgulayan Güler, Kurban Bayramı'nda sürücülerin yüzde 99,5'ine ceza kesilmediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesine gelecek hafta başlanabileceğini belirterek, cezaların düşürülmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

"SON TEPKİLER CEZALARDAN KAYNAKLI DEĞİL"

"Şu anda uygulanan trafik cezaları düşük zaten. Biz bunu caydırıcı hale getiriyoruz" diyen Güler, "Son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil. Aşırı radar uygulamalarından kaynaklanıyor. İçişleri Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda bir komisyon kurdu" ifadelerini kullandı.

"RADAR CEZASI DİYE BİR ŞEY YOK"

Sözlerinin devamında kanunda radar cezası diye bir şey olmadığını belirten Güler, "Radar cezası diye bir ceza yok arkadaşlar. Radarlar sizin ilan edilen gerek yaşam alanı içerisinde meskun mahalde, otoyolda, duble yolda, diğer farklı yol yapılarında yapacağınız hızı gösteren tabelalar vardır. Buna uymak zorunluluğunuz vardır. Yapılan denetimlerde buna uymadığınız takdirde de idari para cezası ile muhatap olursunuz" dedi.

"ÇOK CUZİ BİR KISMINA CEZA UYGULANDI"

Abdullah Güler, son olarak Kurban Bayramı'nda yola çıkan sürücülerin yüzde 99,5'ine ceza uygulanmadığını vurgulayarak, ''Çok cüzi bir kısmına ceza uygulandı. Bunu uygulamazsanız bayram gibi yoğun günlerde veya diğer zamanlarda bu kazalardaki ölümler artacak. Dolayısıyla bizim mutlaka caydırıcı cezaları ve tedbirleri uygulamamız lazım'' diye konuştu.

"OLABİLDİĞİNCE TEDBİRLERİ ELE ALMAMIZ LAZIM"

Bir gazetecinin "Geçen bayrama göre bu sefer daha fazla artış olmuş" sözleri üzerine Güler, "Maalesef radar uygulamasına rağmen, yorgun argın, yüksek hızlarda, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapmaktan dolayı böyle bir durum var. Bizim yaşam hakkını, insan hayatını korumamız lazım. Olabildiğince tedbirleri ele almamız lazım" ifadelerini kullandı.

TBMM KULİSLERİNDE GÜNDEM RADAR

Öte yandan, Kurban Bayramı'nın ardından Genel Kurul'da mesaiye başlayan milletvekillerinin gündeminden biri de yurttaşların tepki gösterdiği radar uygulamaları oldu. Kurban Bayramı sohbeti yapan vekiller, yollardaki gözlemlerini anlatırken, vatandaşların hız sınırına uymak için yavaşladığını, bu nedenle sol şeritlerde bile trafik yoğunluğu yaşadığını anlattı. Bir milletvekili kendi kullandığı arabayla yaptığı seyahati anlatırken, ''Sol şeritte ilerlerken normalde bizim arabadaki sesli veya ışıklı uyarılar üzerine sürücüler şerit değiştirip yol veriyorlardı ama bu sefer olmadı. Sol şeritten yavaş ilerliyorlardı ve yoğunluk oluşmuştu.Önce anlam veremedim ama sonra radar uygulamasından kaynaklandığını anladım. Tabii trafik kurallarına çok uymayan bir toplumuz, bunun da alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.

Abdullah Güler, Kurban Bayramı, AK Parti, Politika, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Musti5201:
    Tabi ya radar cezası olurmu ağam eğlenir bizle Millet karnından uyduruyor 45 5 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Tam bi. ..al la bu. 42 6 Yanıtla
  • Ankara null:
    o yazilan cezalar........ 30 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    brncede yok yavsş gidin paranızı kaptırmayın devlet kaptırdığı 560 milyarın peşinde 24 9 Yanıtla
  • n5685244:
    hız can alır 17 6 Yanıtla
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