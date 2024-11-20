AK Parti Grup Başkanı Güler\'den CHP\'ye Tepki: Özür Bekliyoruz

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini engellemeye çalışmasına ilişkin, "Yapılan eylemi kınıyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den özür beklediğimizi, gerekli tutumu beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişini engellemeye çalışmasına ilişkin konuştu. Güler, "Komisyonda hiç arzu etmediğimiz, bizleri ciddi manada üzen olaylar oldu. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, bir engellemeyle karşılaştı. Her türlü fikri ayrışmaya rağmen müzakere edileceği yer, birbirimizi karşılıklı saygı içerisinde dinleyeceğimiz yer genel kurul ve komisyon başkanlıklarımızdır. Kaba kuvvetle buradaki yapılacak çalışmaları engellemek gerçekten ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranıştır. Yapılan eylemi kınadığımızı, bir daha yaşanmaması noktasında da bütün siyasi parti gruplarına görev düştüğünü buradan ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den özür beklediğimizi, gerekli bir tutum beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Özgür Özel'in Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 'devlete karşı işlenen suçlar ve casusluk suçları'yla ilgili maddesine ilişkin algı yönetimi yaptığını belirten Abdullah Güler, "Kamuoyu ilk defa bir genel başkanın ağzından çok garip ifadelerle kanun metni dışında bambaşka ifadeler duyuyor. Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Bir genel başkanın daha gerçekçi ifadelerle eleştiri sunmasını beklerdik; ama maalesef duyamadık" diye konuştu.

Güler, Özgür Özel'in soruşturma açılan teğmenlerle ilgili sözlerine ilişkin de, "Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediği için cezalandırıldığını iddia ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrılık varmış havası yaratılıyor. Teğmenlerimizi bu kadar düşünen Sayın Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik birkaç yıl önce 'kimyasal silah kullanıyor' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği o zamanki başkanına şükranlarını nasıl sunuyordu?" diye konuştu.

Belediyelerin SGK borçlarına da değinen Güler, CHP döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 41 kat arttığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise 85 kat arttığını ifade etti.