AK Parti Grup Başkanvekili Abdulahmit Gül, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulahmit Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, yaptığı yazılı açıklamada, "İsmini kadim topraklarımızdan, ruhunu Milli Mücadele'den alan Anadolu Ajansı'nın 104'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı, doğru ve gerçek habercilik anlayışı ile küresel markalarımızdan biri haline gelmiştir. Asırlık çınarımız, dünyanın dört bir yanında hakikatin yanında yer almıştır." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki, Kudüs'teki İsrail soykırımını fotoğraf kareleri ve haberleri ile insanlık vicdanına sunan gazetecilerin tarihi bir görev yürüttüğünü vurgulayan Gül, "Bu başarı hikayesinin mimarı olan Anadolu Ajansı çalışlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.