AK Parti Grup Başkanvekili Abdulahmit Gül, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulahmit Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, yaptığı yazılı açıklamada, "İsmini kadim topraklarımızdan, ruhunu Milli Mücadele'den alan Anadolu Ajansı'nın 104'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Anadolu Ajansı, doğru ve gerçek habercilik anlayışı ile küresel markalarımızdan biri haline gelmiştir. Asırlık çınarımız, dünyanın dört bir yanında hakikatin yanında yer almıştır." ifadelerine yer verdi.
Gazze'deki, Kudüs'teki İsrail soykırımını fotoğraf kareleri ve haberleri ile insanlık vicdanına sunan gazetecilerin tarihi bir görev yürüttüğünü vurgulayan Gül, "Bu başarı hikayesinin mimarı olan Anadolu Ajansı çalışlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı. Gök, görevi devreden Hacı Akpınar'a teşekkür ederken, memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Akpınar ise Kovancılar'ın birlikteliğinin en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, Gök ve ekibine başarılar diledi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimler sonrası baba Adem Ciğerci ve oğlu Fahrettin Ciğerci, farklı mahallelerde muhtar olarak seçildi. Baba oğul, seçmenlerine hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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